Dcérke zachránil život, teraz sa dočká synčeka. Boris Valábik s Luckou s rešpektom zvažujú jedno meno

„Láska produkuje viac lásky,“ napísal Boris Valábik ešte v roku 2021, keď sa mu narodila dcérka Viktória. Bývalý hokejista vtedy priznal, že sa po jej príchode na svet nedokázal ubrániť slzám a bol šťastím bez seba. „Hovorí sa, že každý chlap chce syna, ale každý chlap potrebuje dcéru. Ja tomu naozaj verím, lebo čo to so mnou spravilo, to je neopísateľná láska,“ hovoril športovec, ktorému sa teraz splní aj druhý sen – narodí sa mu syn.

Sympatickejší Boris

Boris Valábik otvorene hovorí, že v minulosti mu „zašibalo z peňazí“ a teraz má priority v živote nastavené úplne inak. „Aký je rozdiel medzi Borisom Valábikom, ktorý v NHL zarábal kopu peňazí, a dnešným? Tento mi je sympatickejší, lebo je normálnejší,“ povedal kedysi v Markíze Boris, ktorý pri svojej manželke našiel to, o čom niekedy ani nesníval. Obrovskou zmenou v jeho živote bolo aj narodenie dcéry Viktórie, ktorej ako bábätku zachránil život.

V jedno bežné piatkové popoludnie bol hokejista na poschodí domu a počul pípať alarm monitora dychu. Doma mali, našťastie, najkvalitnejší monitor na trhu, ktorý nezvykol vyvolať falošný poplach a pípal len vtedy, keď dcéru vybrali z postieľky a zabudli monitor vypnúť. Boris Valábik si myslel, že jeho manželka Lucka zobrala ich dcérku a zabudla vypnúť podložku s monitorom.

Záchrana života

„Po chvíli som však počul, ako manželka v panike kričí: ‚Dýchaj, Viky, dýchaj! Preber sa!‘ Asi za pol sekundy som bol dole. Obaja sme sa snažili robiť všetko možné. Najskôr malú prevrátiť, pobúchať jemne po chrbátiku, polohovať, ale nič nefungovalo. Začala nám červenieť a okolo očiek a ústočiek modrať,“ opisoval desivý moment. Boris Valábik si vtedy dcérku privinul k sebe a začal jej dávať umelé dýchanie. Statnému hokejistovi, ktorý meria vyše dvoch metrov, sa vtedy začali triasť kolená a nevedel si predstaviť, že dcérku nezachráni.