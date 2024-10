Hurikán za oknami vyvracal stromy, ona predychávala kontrakcie. Mamička svojho synčeka považuje za zázrak

Je to zázračné bábätko, hovorí novopečená mamička.

Keď sa malý Dewey vypýtal na svet, k domu budúcich rodičov sa nezadržateľnou rýchlosťou blížil ničivý hurikán Milton. Vietor za oknami vyvracal stromy, cesty bičoval hustý dážď a extrémny vietor, no mamička s každou ďalšou kontrakciou vedela, že na paniku nie je čas. „Hlavou mi bežalo milión vecí naraz,“ hovorí 22-ročná Kenzie Lewellenová, ktorá si vďaka nedočkavosti svojho prvorodeného synčeka na konto pripísala nezabudnuteľnú historku.

Obávali sa ďalšej tragédie

Bol utorok, 8. októbra a v médiách nehovorili o ničom inom, len o obávanom hurikáne. „Bol som strašne vystresovaný,“ prezrádza otecko, ktorý mal pred očami rodinnú tragédiu. Počas hurikánu Irma v roku 2017 totiž zomrel jeho otec na infarkt, pretože sa k nim včas nedostala sanitka.

S blížiacim sa termínom preto vedeli, že ak sa nedostanú do nemocnice včas, cesty môžu byť zaplavené, a tak kontaktovali pôrodnicu, či by nemohli prísť pre istotu skôr. Tam im však povedali, že nemocnica nie je úkryt. „Nechcel som, aby sa to znovu opakovalo,“ povedal otecko, ktorý sa obával ďalšej tragédie.

Zázračné bábätko