Syn chcel vždy kura s ryžou alebo jej lahodný koláčik. Tekvicový mafin Petry Tóthovej dostane aj vás

V mladosti netrávila veľa času v kuchyni a preto jej po gymnáziu ani nenapadlo, že by sa mohla profesionálne venovať cukrárstvu. Petra Tóthová mala len 22 rokov keď si v hlavnom meste otvorila malý obchodík, pre ktorý navrhovala ručne šité topánky. Veľmi rýchlo však zistila, že ju táto práca nebaví a tak sa zbalila a odišla do Dubaja robiť letušku.

Motivoval ju úspech

„Lietala som po svete a v každej krajine som sa snažila ochutnávať domáce koláče. Mala som veľa voľného času, učila som sa sama piecť a stihla som si urobiť aj zopár kurzov,“ zaspomínala si známa cukrárka pre Hospodárske noviny. Do kuchyne ju to začalo ťahať čoraz viac, najviac ju totiž motivovali jej úspešné začiatky.

Ak sa jej aj niečo nepodarilo, jedlo robila dovtedy, kým nebolo dokonalé a postupne sa naučila aj poriadne čítať recepty. Dnes je z Petry cukrárka, ktorej meno pozná takmer každý Slovák a z dievčaťa študujúceho cudzie kulinárske tipy a triky sa stala žena, ktorá je sama inšpiráciou.

V kuchyni sa dnes rada obracia aj so svojim malým synom, ktorý na mamine dezerty nedá dopustiť. Vždy, keď sa ho spýtala, na čo by mal chuť, odpovedal, že by si dal kura s ryžou alebo koláčik a aj preto má Petra v zálohe množstvo receptov na chutné dezerty, ktoré mu doma pripravuje. Jedným z nich sú aj tekvicové koláčiky, na ktoré Petra po vychladnutí nanáša lahodný krém.

Tekvicové koláčiky Petry Tóthovej