Po rozvode musel začať odznova. Peter Kočiš a jeho Mirka vedia, že dobrý vzťah je ako dobrá polievka

„Je to veľmi príjemná, inteligentná, krásna žena, ktorá mi v živote veľmi pomohla. Mirka je zlatúšik​,“ nešetrí chválou, keď hovorí o svojej priateľke. Peter Kočiš pred časom prekonal veľmi ťažké časy, po vyše dvadsiatich rokoch sa rozviedol s manželkou Nelou a skončil bez bývania a v podnájme. Napriek tomu sa pod ťarchou problémov nezložil, ale so svojím osudom sa statočne popasoval. Naučil sa, že aj po najväčšej búrke vyjde slnko. Toto je jeho príbeh.

Peter Kočiš. Foto: TASR - Michal Svítok

Hľadali kráľovského synčeka

Peter Kočiš sa narodil 19. októbra 1965 v Nitre a prvýkrát sa na televíznej obrazovke objavil pred vyše 50 rokmi ako päťročný. Bol členom Detskej dramatickej rozhlasovej družiny a v televízii hral ako dieťa a neskôr aj ako tínedžer. No ako vraví, na začiatku bola náhoda.

„Konkurzy vtedy ešte neboli tak ako dnes. Režisérka Zora Bachnárová hľadala chlapca do inscenácie Svetská krása. Mal sa tam zjaviť na pár minút kráľovský synček. Otec vtedy pracoval v televízii ako dramaturg, režisérka sa teda pýtala kolegov, kto má doma chlapca v tomto veku. Otec ma priviedol do televízie, ona ma vyskúšala a už to išlo. Potom prišli ďalšie inscenácie a filmy,“ rozpamätával sa v rozhovore pre týždenník Život.

Delil si to so sestrou

Jeho prvé detské zárobky však boli na tú dobu viac ako dobré a rozhodne prevyšovali bežné vreckové. Zarobené peniaze si dokonca delil so svojou sestrou. „Mama mi niečo odkladala, dohodli sme sa, že dostávala aj moja sestra Zuzana nejakú časť toho honoráru, to sme boli tak celkom slušne vedení. Neboli to nejaké dramatické zárobky, ale bolo to viac ako to bežné vreckové,“ spomínal pre Nový Čas na svoje prvé zarobené peniaze.