Partnerovi pri sexe odhyznú hlavu a má to svoju logiku. Adrián Purkart nám prezradil tajomstvá modliviek

Ešte pred polstoročím by ste na ne natrafili len na úplnom juhu Slovenska, v súčasnosti tento hmyz vídajú aj na Orave. Modlivky sú druh hmyzu, ktorý ľudí odnepamäti fascinoval. Čo sa deje v ich svete na jeseň a čo robiť, ak nejakého jedinca stretnete, prezradil Dobrým novinám Adrián Purkart z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. O modlivkách vie naozaj všetko.

Adrián spolu so svojou študentkou Alicou Kubekovou monitorujú metódou občianskej vedy výskyt modliviek na Slovensku. Modlivky, ako je známe, na jeseň končia svoj životný cyklus. Dospelé jedince pomaly hynú, pričom po sebe zanechávajú penové útvary plné vajíčok, takzvané ootéky. Tie samotné prečkávajú zimu a na jar sa z nich liahnu malé jedince. „Je to pre tento druh prirodzené, ak náhodou v októbri nájdeme modlivku, je to už doslova modlivčia babička,“ hovorí Purkart náš portál.

Foto: archív Adriána Purkarta/Veronika Uhrinčatová

Mláďatá modliviek sa totiž prvýkrát objavujú na jar, pričom svojim telom nápadne pripomínajú dospelých jedincov. Koncom leta potom dospievajú a krídla im dorastajú, čo je dôležité na nájdenie vhodného partnera, s ktorým sa spária. Pri párení môže hladná samička samčekovi zožrať hlavu, čo však nevedie k ukončeniu aktu. Keďže samcov mozog podľa Kubekovej nie je celkom centralizovaný a pohlavnú sústavu ovládajú nervové bunky bruška, kopulácia pokračuje aj po odstránení samčekovej hlavy.

Drastický, no logický

Ide o napohľad drastický zvyk, ktorý však nastane pri približne jednej kopulácii z desiatich a má celkom dobrú logiku.