Bol slušák, ktorý nechodil na diskotéky. Ján Koleník nie je zo železa ani z cukru a tiež sa často potkne

Je skvelým tanečníkom, výborným hercom, ale čo je najpodstatnejšie, človekom s veľkým srdcom. Janko Koleník už roky patrí v divadle aj na televíznych obrazovkách medzi našich najobľúbenejších hercov a svoju priazeň si u fanúšikov naďalej udržiava aj vďaka Let’s Dance turné. V relácii S Tribulom po horách najnovšie prezradil, aký je jeho vzťah k prírode aj k tancu.

Mamičkin a oteckov synček

O chlapcovi z Banskej Bystrice v detstve nič nenasvedčovalo, že by mal byť hercom. Vždy ale tancoval, spieval, písal si texty a s kamarátmi mal kapelu. „Ja som bol od puberty človek, čo sa venoval spoločenskému tancu, nechodil som na žiadne diskotéky a na intráku som nebýval, až potom na vysokej škole. Takže mňa obišli takéto bujaré večierky, prvé cigarety a toto všetko. Ja som bol taký slušný, mamičkin a oteckov synček, ktorý chodil na tanečnú a trocha sa zle učil, aby tam teda bolo aj niečo zlé,“ smial sa v rozhovore s Evitou na Exprese Ján Koleník.

Kým jeho otec bol inžinierom, on sa nakoniec rozhodol, že sa vydá na hereckú dráhu. A už po ukončení Vysokej školy múzických umení sa stal členom Slovenského národného divadla.

Rád by prekonal svoj strach

Dnes patrí medzi našich najobľúbenejších hercov, má množstvo fanúšikov a všade, kam príde, spôsobuje najmä u nežného pohlavia ošiaľ. Pred časom sa v rámci Let’s Dance turné pridal k Jankovi Tribulovi v jeho relácii S Tribulom po horách, aby zdolali druhý najvyšší štít Vysokých Tatier. „Ja sa považujem za milovníka prírody, ale je tam istý rešpekt a opatrnosť. To znamená, že výšky, hory absolútny rešpekt,“ povedal v relácii známy herec.

On sám si pamätá, že s rodičmi vôbec nechodili k moru, po prvýkrát bol pri mori, keď mal 27 rokov. „Na taký väčší výlet ma rodičia zobrali aj so sestrou prvýkrát do Tatier. My sme vždy boli skôr taká pohodlnejšia rodina, ktorá má rada prechádzky v prírode, k niečomu extrémnemu mi nedali pričuchnúť, a je to niečo, čo ma možno láka, aby som prekonal nejaký svoj strach z toho extrému,“ vysvetlil Ján Koleník.