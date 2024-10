Čo povedal pán Psotka v horách, to bolo písmo sväté. Legendárny Juzek sa zo strechy sveta už nevrátil

Patril medzi najrešpektovanejších a najuznávanejších československých horolezcov. Vo veku 50 rokov a 246 dní sa mu podarilo pokoriť najvyššiu horu sveta Mount Everest (8849 m n. m.). To dovtedy v takom vysokom veku nikto na svete nedokázal. Jozef Psotka tak urobil, 15. októbra presne pred 40 rokmi prvovýstupom a dokonca bez použitia kyslíkovej masky. Žiaľ, toto dobrodružstvo sa mu napokon stalo osudným.

Zoltán Demján a Jozef Psotka. Foto: TASR/Zoltán Demján

Juzek, robotník hôr

Jozef Psotka sa narodil 12. februára 1934 v Košiciach. Jeho meno vzbudzovalo ľudský i profesionálny rešpekt doma aj v zahraničí. Bol zaslúžilým majstrom športu, účastníkom mnohých horolezeckých expedícií v Himalájach, Hindukuši, Altaji, na Kaukaze, v Alpách a vo Vysokých Tatrách. Prezývali ho Juzek alebo robotník hôr. „Je to nádherný pocit, keď sa človek dostane do výšok a zhora sa pozerá na svoje biedne maličkosti, ktoré považuje za veľké, keď je dole. Zhora sa zdá všetko krajšie a čistejšie,“ hovorieval Jozef Psotka.

Mount Everest. Foto: Wikipedia/Papa Lima Whiskey 2

Kolegovia horolezci naňho spomínali ako na veľmi silnú osobnosť, ktorá stmeľovala kolektív. „S ním odišlo to klasické ponímanie horolezectva, tá súdržnosť a to kamarátstvo,“ hovoril Ivan Gálfy. „Čo povedal Psotka v horách, to bolo písmo sväté. A čím sme boli vyššie, tým bol dokonalejší, vždy bol nepísanou dušou tímu,“ spomínal Ivan Fiala. „Keby si viac dával pozor na seba, nie na druhých, ten úspech by bol oveľa skôr. Aj preto tak dlho čakal, že dával viac druhým ako sebe,“ tvrdil Michal Orolin.

Veľký sen

Počas prvej veľkej expedície, ktorá v roku 1965 pôsobila v Hindukuši, vystúpil Psotka na sedem šesťtisícových vrcholov Vachanského chrbta. V roku 1971 sa zúčastnil na expedícii na Nanga Parbat a v rokoch 1973 a 1976 expedícií na Makalu, kde vystúpil na 8010 metrov vysoký juhovýchodný vrchol.

V roku 1981 zdolal spolu s Ľudom Záhoranským 8586 metrov vysoký vrchol Kančendžongy. O tri roky neskôr sa mu splnil veľký sen a 15. októbra 1984 dosiahol ako prvý Slovák spolu so Zoltánom Demjánom a šerpom Ang Ritom vrchol Mount Everestu. Ako si spomínal Zoltán Demján, pôvodne sa tam nemal dostať.