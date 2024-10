Podala mu ruku a ihneď sa zamiloval. Toto sú slávne páry, ktoré v manželskom zväzku vydržali desaťročia

Dlhotrvajúce zväzky nie sú medzi známymi osobnosťami až tak obvyklé. Rozchody a rozvody sú stále častejšie a manželstvá trvajúce roky či desiatky rokov sú skôr výnimkou. Ktoré páry to spolu ťahajú už dekády a sú stále spokojné?

1. Emil Horváth a Viera Richterová

Emil Horváth a Viera Richterová boli spolužiaci z vysokej školy, ale randiť vraj začali až po jej skončení. Zoznámili sa, keď Emil prišiel v roku 1964 z Martina na prijímačky na bratislavskú Vysokú školu múzických umení a na schodoch našiel sedieť mladú élevku zo Zvolenského divadla. Hneď mu padla do oka.

Emil Horváth a jeho civilná manželka Viera Richterová. Foto: Repro TASR

„Emil bol na nich prvýkrát, ja som sa pokúšala už druhýkrát a cítila som sa byť ostrieľanejšia. Prišiel za mnou a pýtal sa, či neviem, ako to tam vyzerá a čo od nás budú chcieť. Sedela som na schodoch, prehodila som nohu cez nohu a povedala: ‚Vieš čo, to nič nie je, vlastne ani nič nechcú, len aby si zahral nejakú etudu.‘ A on sa tak usmieval... Vždy bol suverénny,“ prezradila raz v rozhovore pre denník Sme na margo ich zoznámenia Viera. Brali sa 31. januára 1971, takže tento rok oslávili už 53. výročie sobáša.

2. Juraj Kukura a Tatiana Kukurová

„Zora Kolínska bola moja veľká láska, kým neprišla ešte väčšia, a to je moja dnešná manželka,“ povedal úprimne Kukura, ktorý spoznal svoju manželku v čase, keď ešte tvoril pár so Zorou Kolínskou. Práve jeho nevera bola dôvodom rozpadu ich vzťahu.