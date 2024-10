Ak vám je smutno, možno je na vine jedlo. Týchto päť potravín a nápojov negatívne vplýva na psychiku

Zlé stravovacie návyky majú často za následok obezitu, kardiovaskulárne ochorenia či iné fyzické problémy. Jedlo však nepôsobí len na telo, ale aj na ducha a aj keď niektoré pokrmy ulahodia chuťovým pohárikom, môžu spôsobovať návaly úzkosti alebo byť príčinou zlej nálady.

Napriek tomu, že sa to môže zdať prehnané, aj samotní terapeuti a psychológovia sa podľa portálu Huffpost istým nápojom a pokrmom vyhýbajú alebo ich konzumujú len v obmedzenom množstve. Samozrejme, aj v tomto prípade platí staré známe „všetko s mierou“, pretože tieto potraviny negatívne vplývajú na psychiku len v prípade, ak sa to s ich konzumáciou preháňa.

5. Diétne nápoje

Pohár vychladenej koly je počas teplých dní pre mnohých tou najlepšou odmenou a v domnienke, že jej diétna verzia musí byť predsa ešte zdravšia, si ju človek často dopraje vo väčšom množstve. Pravda o tomto nápoji je však trošku iná.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„ Vieme, že limonády s vysokým obsahom cukru nie sú dobré pre zdravie. Tie diétne však môžu byť ešte horšie. Mnohé z nich obsahujú umelé sladidlá, ako je aspartám, známy neurotoxín, ktorý môže zvyšovať produkciu stresových hormónov, “ ​ uvádza newyorský psychiater Jacques Jospitre a upozorňuje aj na látky, ktoré obmedzujú správnu produkciu serotonínu s dopamínom.

4. Priveľa kávy