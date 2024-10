Správne začiatky. Tieto pravidlá pomôžu vychovať z detí osobnosti, ktoré zvládnu všetky nástrahy života

Predstavte si, že by sudičky dostali dišpenz z rozprávky a každému novorodeniatku na zemi by darovali tri dobré vlastnosti alebo schopnosti. Čo by ste od sudičiek chceli vy? Bola by medzi nimi odolnosť?

Reziliencia, ako ju nazývajú experti, je kľúčovou zručnosťou na ceste životom. Úzko súvisí s telesnou odolnosťou, schopnosťou brániť sa voči chorobám či so zvládaním bolesti. Podľa psychológa, kouča a odborníka na rezilienciu Patrika Pauka, „ide o schopnosť dieťaťa zvládať náročné situácie a ostať po nich silnejší.“ Tiež regenerovať a obnovovať svoje sily a zvládať život vo všetkých jeho podobách. Základným stavebným kameňom detskej odolnosti je podľa P. Pauka bezpečie láskavého domova. „Musí byť miestom, kde dieťa zažíva psychologickú blízkosť, lásku, prijatie.“

Ako najlepšie budovať podľa odborníkov odolnosť u detí? Tak, že budeme pracovať na svojej. Deti preberajú vzorce správania od rodičov. Ak chceme, aby sa dokázali za seba postaviť, správne riešiť konflikty, ukážme im, že to dokážeme aj my. Foto: Pexels / leeloothefirst, S. Leite

Rodič je vždy vzorom

Netreba deti príliš vychovávať, stačí pekne žiť, hovorí stará múdrosť a jej obsah potvrdzujú experti. „Deti prirodzene kopírujú návyky svojich rodičov. Osvojujú si to, ako sa správame sami ku sebe a jeden k druhému, ako sa vyrovnávame s problémami, ako riešime konflikty. Preberajú naše vzorce správania, vrátane toho, akí sme odolní,“ upozorňuje P. Pauko. Ak podľa psychológa využívame konštruktívne nástroje na zvládanie stresu a „nepriazne osudu“, deti ich od nás automaticky preberú.

Toto sú tvoje talenty

V čom je vaše dieťa výnimočné? Čo mu ide perfektne? „Pomáhajme mu odhaľovať to, na čo má nadanie a učme ho využívať ho pre vlastné potreby. Najrýchlejšie bude v živote napredovať práve v tejto oblasti. Spozná úspech a cesta úspechu je cestou k spokojnosti. Výskumy ukazujú, že ak využívame svoje silné stránky, úspech zažívame omnoho častejšie.“

Učme deti pozitívnym pocitom

Máte doma na poličkách poloprázdne či poloplné poháre? Experti upozorňujú, že aj deti by mali vnímať skutočný svet, v každej situácii by však namiesto ponosovania mali dokázať aktivovať pozitívne pocity. „Pomáhajme im kultivovať spôsob, akým nazerajú na svet. Učme ich pomenovávať pozitívne emócie ako sú vďačnosť, radosť, súcit, blízkosť... Hovorme o nich, zdieľajme ich a prežívajme spoločne,“ radí psychológ.

Každý deň prináša množstvo momentov, za ktoré môžeme byť vďačný. Zodpovednosťou rodičov, ktorí chcú vychovať odolné deti, je viesť ich k radosti a vďačnosti. Foto: Pexels / Elly Fairytale

Ťažké veci pominú...

Americký profesor psychológie, autor teórie naučenej bezmocnosti a osobnej pohody, Martin Selingman, ponúka užitočný návod na to, ako si v živote osvojiť pozitívne postoje. „Pripomína, že každá náročná vec či neľahké obdobie potrvá len dočasne. Všetko zlé raz pominie,“ vysvetľuje P. Pauko. Dôležité je nepadnúť pod nánosom nepriazne osudu, ale sústrediť sa len na jednu najťažšiu vec. „Učme deti, že veci sa v čase menia, všetko sa vyvíja. Aj ťažkosti sú len dočasné. Po každom daždi príde slnko, po každej noci príde deň.“

Učiť ich prekonávať prekážky

Neznamená to však, že im dokonalé prostredie máme vytvárať umelo. „Prílišné ochranárstvo je, naopak, nevhodné. Chrániť deti od prirodzených pocitov frustrácie či zlyhania môže mať negatívne následky. Rezilienciia sa buduje aj tým, že prekonávame prekážky. Ako dospelí môžeme podať pomocnú ruku a byť v náročnej chvíli v blízkosti dieťaťa. Stojme pri ňom, keď sa cíti frustrované, premáha ho hnev či plač. Ak potrebuje pocit istoty, objímme ho, chyťme ho za ruku. Len buďme, nerozprávajme, skúsme iba pozorne počúvať. Pomenúvajme to, čím práve prechádza. Môžeme aktívne prerozprávať, čo počujeme, ústami dieťaťa. To, že to bude počuť, ďalší krát, má samo o sebe terapeutické účinky. Spoločne hovorme o jeho potrebách a pocitoch, neskôr sa učme stratégie, ktoré mu v podobných situáciách pomôžu,“ radí psychológ.

Poznáte hodnotné projekty, neziskovky, krúžky, iniciatívy zamerané na deti? Do 14. novembra 2014 sa môžu uchádzať o finančnú podporu v rámci nového grantového programu Tesco, Správne začiatky. Foto: Tesco

Tesco podporí projekty zamerané na deti

Podporiť detskú odolnosť dokážu aj správne zvolené externé aktivity, krúžky či koníčky. Poznáte ľudí či projekty, ktoré to dokážu a zaslúžili by si finančnú podporu? Práve pre nich pripravilo Tesco nový grantový program s názvom Správne začiatky. V prvej edícií reťazec podporí 231 projektov pre deti a mládež do 26 rokov naprieč Slovenskom sumou do 223 300 eur. Nápad stačí prihlásiť do 11. novembra tohto roka na stránke Správne začiatky.

Program Správne začiatky je pokračovaním grantu Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3003 projektov za takmer 2,4 milióna eur. „Najobľúbenejšou témou projektov bol doteraz rozvoj detí a mladých ľudí do 26 rokov. Práve na túto špecifickú oblasť sa zameria aj program Správne začiatky. Veríme, že všetci by mali mať správny začiatok do života, ktorý im pomôžu nájsť aj lokálne projekty po celom Slovensku,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku. Môže ísť o akékoľvek projekty, ktoré podporia deti a mladých ľudí. „Pomôžu im so vzdelávaním, získaním nových zážitkov, športovaním, rozvíjaním talentu či radami v rôznych životných situáciách,“ dodáva K. Pšenáková.