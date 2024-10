Miro Jaroš otvorene: Chodím k psychológovi, dokonca k viacerým. Nie je hanba sa o seba starať

„Mirko, poznáme sa viac ako 20 rokov, a ja ti chcem povedať: Ďakujem,“ napísala spisovateľka Tamara Heribanová po tom, čo Miro Jaroš na sociálnych sieťach otvoril veľmi silnú tému duševného zdravia. „Chodím k psychológovi. Dokonca k viacerým,“ uviedol spevák, ktorému v komentároch dalo za pravdu stovky ľudí.

Aj duša sa dá liečiť

Miro Jaroš priznal, že psychológov nenavštevuje až v momentoch, keď ho bolí duša, ale preventívne. „Porozprávame sa, učím sa byť otvorený novým pohľadom, aj rešpektovať iný názor. Chodím k psychológom, pretože chcem byť lepším človekom. Ak by som zostával so svojimi problémami sám, pravdepodobne by som už dávno vyhorel. A nerástol by som,“ napísal práve v medzinárodný Deň duševného zdravia, ktoré je podľa neho veľmi podceňované.

„Bolí nás zub, ideme k zubárovi. Bolí ruka, lekár pomôže. Keď bolí duša, alebo sme v bezvýchodiskovej situácii, pomôže psychológ alebo psychiater. Keď som bol malý, chodili sme s rodinou na psychiatriu navštevovať niekoho z mojich blízkych. Vedel som, že o nejaký čas bude všetko v poriadku, že duša na liečbu potrebuje čas. Takže už v detstve som to považoval za niečo prirodzené a nerozumel som, prečo sú spolužiaci, aj niektorí dospeláci takí krutí a ukazujú na ľudí, ktorí sa liečia na klinikách prstom,“ priznal Miroš Jaroš, ktorý pomoc odborníka vyhľadal aj nedávno, keď mu zomrela mama.

Túžil po peniazoch a platinových platniach

„Veď nie je hanba sa o seba starať a už vôbec to nie je slabosť! Práve naopak, je to veľká sila. Rozumiem a stojím na strane všetkých tých, ktorí zažili, aké to je padnúť na dno. Tých, ktorí stratili samých seba a znova sa našli,“ odkázal spevák, ktorý si kedysi myslel, že skutočne šťastný bude až vtedy, keď bude mať veľa peňazí, platinové platné, veľa priateľov a potlesky.