Eva Holubová musela podstúpiť vážnu operáciu hlavy. Mám nádej, hovorí statočná herečka z nemocnice

„V pondelok som nastúpila na vyšetrenie, večer som si ešte odskočila zahrať Líbanky, ale na druhý deň som sa stala poslušnou pacientkou lekárov a hlavne pani doktoriek v nemocnici Na Homolce,“ ozvala sa na sociálnych sieťach Eva Holubová s tým, že jej lekári našli mozgovú aneuryzmu. Obľúbená herečka sa rozhodla podstúpiť vážnu operáciu, pretože pre rovnakú diagnózu ako mladé dievča prišla o mamu.

Malý balónik v mozgu

Mozgová aneuryzma je abnormálna vyduť cievy v mozgu v jej oslabenom mieste. Táto zdurenina je naplnená krvou a vyzerá ako malý balónik. Zatiaľ čo brušná aneuryzma postihuje viac mužov ako ženy, v prípade mozgovej aneuryzmy je to presne naopak a ohrozuje viac ženy ako mužov. Odborníci uvádzajú, že pokiaľ aneuryzma v mozgu nepraskne, nepredstavuje hrozbu, ak však dôjde k jej prasknutiu a začne krvácanie, okrem poškodenia mozgu, môže zapríčiniť aj smrť.

Aneuryzmu často spôsobuje zvýšený vysoký tlak krvi a Eva Holubová niekoľkokrát priznala, že s vysokým tlakom bojuje roky. „Beriem lieky, dodržujem pitný režim, nefajčím, abstinujem, teraz sa ani neprejedám,“ uviedla herečka, ktorá teraz skončila na operačnej sále.

Paparazzi v nemocnici

Po vážnej operácii pridala na sociálnych sieťach fotografie, kde fanúšikov uistila, že sa jej darí dobre, hoci v nemocnici to nemala jednoduché. Najviac jej vadilo to, že si ju iní pacienti len tak fotili.

„Mňa to mrzí, že si človek fotí človeka, ktorý má problémy. Som vďačná za úsmev, za pozdrav a vďaka týmto prejavom kašlem na tých amatérskych paparazzi. Predstavujem si, ako prídu domov a povedia: Božka, dneska pre teba niečo mám. Aha, strapatá Holubka v pacientskom mundúre,“ zavtipkovala Holubová, ktorá sa zároveň poďakovala všetkým zamestnancom nemocnice, ktorí sa správali profesionálne a ľudsky.

„Buď je to tou vyplnenou vydutinou v hlave alebo tým, ako je tu o nás postarané... Ja jednoducho milujem ľudskú pospolitosť, keď funguje. Všetko ma tu krásne dojíma a napĺňa láskou k životu a vierou v nádej,“ odkázala herečka, ktorá si dáva na seba pozor, pretože vie, že ak by neriešila svoju diagnózu, mohla by dopadnúť veľmi zle. Vysoký krvný tlak zdedila práve po mame, ktorá ju opustila veľmi náhle.