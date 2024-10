Prežila vďaka polootvoreným dverám. Radka z Teplárne nikdy nezabudne na gesto privolanej policajtky

Vražda dvoch mladých ľudí v Teplárni na bratislavskej Zámockej ulici otriasla celým Slovenskom. Matúš a Juraj prišli o svoje životy iba preto, že patrili k dúhovej menšine. Celý život mali pred sebou, Juraj vedel rozžiariť každú miestnosť a Matúša obdivovali za jeho vytrvalosť, pozostalým zostal len smútok a pocit krivdy, pretože celá tragédia nič nezmenila. Od útoku, ktorý polícia vyšetruje ako teroristický čin, uplynuli dva roky a mnohí sa zhodujú, že vláda nespravila pre zrovnoprávnenie LGBTI ľudí nič. Rovnako to vidí aj Radka Trokšiarová, ktorá útok na Zámockej prežila len vďaka polootvoreným dverám.

Plazila sa s prestrelenou nohou

Ako spomínala Radka pre tvnoviny.sk, 12. októbra 2022 sa stretli v Teplárni s priateľmi, aby sa odreagovali od ťažkého dňa v práci. Príjemná atmosféra skončila v momente, keď na trojicu začal pred barom strieľať 19-ročný muž. Matúš a Juraj prišli o život, Radka sa zachránila len vďaka polootvoreným dverám, cez ktoré dokázala prekĺznuť. Keď sa s prestrelenou nohou doplazila pod lavicu, rýchlo zavolala pomoc. Dvere ale ostali pootvorené a ak by útočník nazrel dnu, neprežila by ani ona.

„Strieľali na nás, sme v podniku Tepláreň na Zámockej ulici,“ povedala operátorke na tiesňovej linke a pomoc dorazila do pár minút. V ten večer sa nezrútila len vďaka tomu, že v jej bola oporou prítomný policajtka, ktorá ju pohladila po čele a povedala, že bude v poriadku. Radka si realitu uvedomila, až keď sa zobudila z narkózy.

Pomoc od prezidentky

Radka sa musela znovu naučiť chodiť, v zranenej nohe bude mať totiž do konca života titánovú tyč. Aj keď sa snaží na osudný večer nemyslieť, každá bolesť nohy jej pripomenie, že sa stalo niečo zlé. Najväčšiu oporu našla vo svojich blízkych a najmä rodičoch, s ktorými si je bližšia ako kedykoľvek predtým. „Mamina ma držala nad vodou. Nebolo to vôbec jednoduché, pretože na to neexistujú žiadne príručky, čo v takýchto situáciách robiť, nevedeli sa vžiť do mojej kože,“ uviedla Radka, ktorej v tých najťažších chvíľach pomohla nielen rodina, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová.