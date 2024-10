Lasicu odmietla, Chudíkovi neodpísala na listy. Milka Vášáryová si krásne puto vytvorila s iným kolegom

Pre kolegov je inšpiratívnou múzou, ku ktorej by sa chceli priblížiť, pro rovesníkov bola kedysi nedostupnou bohyňou. O Emílií Vášáryovej hovoria ako o herečke storočia a ona sama vraví, že hoci má po osemdesiatke, bez milovaného divadla nevydrží. Obľúbená herečka si nedávno vyslúžila aj čestné miesto v Siene slávy Slovenskej televízie a do programu si pozvala trio hercov, ku ktorým má veľmi blízko. Obzvlášť s kolegom Alexandrom Bártom ma veľmi silné puto, o ktorom mnohí nevedeli.

Emília, nedostupná bohyňa

Mala len 22 rokov, keď zahviezdila na filmovom festivale v Cannes a pre mnohých mužov sa stala tou najkrajšou ženou.

„Emília bola veľmi krásna. Všetci sme sa okolo nej začali točiť a každý sme si robili všelijaké nádeje. Ona však bola absolútne nedostupná. Skrátka sa to nedalo preraziť. Pamätám si, že som ju raz pozval do kina, nenechala sa ani chytiť za ruku. Tak už som to potom nechal tak a chodil do toho kina sám. Nikto z nás nemal takú trpezlivosť,“ spomínal kedysi na vysokoškolské časy Milan Lasica, ktorý dvoril staršej sestre Vášáryovej, no nakoniec zo zobral mladšiu. Do Milky Vášáryovej sa zamilovali mnohí kolegovia, medzi nimi aj Ladislav Chudík.

Alexander Bárta ako syn

„Moja drahá! Neviem, prečo je to tak a prečo sa to stalo. Ste mi drahá dlho, veľmi dlho. A ani neviem, prečo sa tak stalo: Milujem vás,“ písal vtedy v listoch, na ktoré nikdy nedostal odpoveď. Milka Vášáryová našla svoje šťastie pri scénografovi Milanovi Čorbovi a svoj život zasvätila herectvu, ktoré začala aj vyučovať na Vysokej škole múzických umení. Práve tam spoznala svojho budúceho kolegu – Alexandra Bártu, s ktorým má výnimočný vzťah.