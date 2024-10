VIDEO: Jazdí po meste a hľadá, komu by pomohol. Mladík vo varení najchudobnejším našiel zmysel života

Nie je skutočný šéfkuchár, no jeho videá, na ktorých varí, sledujú tisícky ľudí. Manu Solidaire totiž pred dvoma rokmi začal s aktivitou, ktorá láme ľady. Pravidelne varí ľuďom bez domova a po hodinách strávených v kuchyni sa spolu so svojimi fanúšikmi, ktorí jeho živé prenosy sledujú na sociálnej sieti, vyberá do ulíc.

Sú ako jeho rodina

Mladého Parížana jeho publikum sprevádza na každom kroku - od prípravy jedla až po jeho balenie a roznos núdznym. Celý proces mu zvykne trvať približne štyri až osem hodín a aj keď má jeho kuchyňa len okolo troch metrov štvorcových, nie je v nej sám. Často je až s tisíckami ľudí spojený online.

„ Smejeme sa, tancujeme, hýbeme sa, sme ako rodina, “ opísal pre CNN mladý Francúz, ktorý so svojim malým projektom začal už pred dvoma rokmi. V tom čase jedlo rozvážal na bicykli a kvôli svojej vlastnej bezpečnosti mal na prilbe pripevnenú kameru. Keď sa po pár mesiacoch ľudí spýtal, či by im nevadilo byť v jeho videách, vôbec nenamietali.

Príprava jedla a rozdávanie hygienických potrieb. Foto: Instagram/manu.solidaire

Vracia sa s úsmevom

S týmto nápadom však neprišiel preto, aby sa zviditeľnil. „Ide o to, aby svet videl ľudí bez domova. Mnohí celý život pracovali a zrazu spadli do problémov. Možno takto ostatní lepšie pochopia ich situáciu,“ vysvetľuje Manu, ktorý sa v tomto smere snaží o osvetu a zmenu vnímania ľudí bez domova.