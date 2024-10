Keď malej Miriam ukradli psíka, jej zdravotný stav sa začal zhoršovať. Záver príbehu dojal celú krajinu

Zlodeji si po krádeži vstúpili do svedomia.

Vybrali sa na prechádzku, no keď sa vrátili, dom bol takmer prázdny. Zmizli peniaze, šperky za desaťtisíce a prekvapením bola aj poškodená plošina, vďaka ktorej sa malá Miriam so spinálnou svalovou atrofiou ľahšie pohybovala mimo domu. Žiaľ, ukázalo sa, že zlodeji si so sebou odniesli aj psíka Mauiho, ktorý pri dievčatku stál v tých najťažších chvíľach. Záver príbehu, ktorý otriasol celou krajinou, všetkých prekvapil.

Bol to jej najlepší kamarát

Ako píše portál Il Quotidiano, o krádeži v talianskej obci Acerra neďaleko Neapolu sa vďaka médiám rýchlo dozvedela celá krajina. Otec dievčatka na invalidnom vozíčku sa totiž pokúsil touto cestou obrátiť na zlodejov a poprosil ich o vrátenie štvornohého člena rodiny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/progettopolifemo/posts/pfbid02V5ysW9HmfSyFjrdV3kqADK7Z9ixd3HGwpXWkvjMXtCDh1zHyAE8tahep2r4uAqrwl

„Nezáleží mi na ukradnutých veciach. Apelujem však na zlodejov, ktorí mojej dcére ukradli psa, aby si nazreli do svojich sŕdc a spytovali si svedomie,“ prihováral sa pán Rosario v televízii s tým, že Maui predstavoval pre Miriam obrovskú emočnú podporu.

„Dúfam, že nám ho vrátia, pes patril mojej dcére, ktorá trpí spinálnou svalovou atrofiou, pre ňu aj pre nás je to člen rodiny,“ dodal s tým, že jeho dcérka je zúfalá, čo jej stav ešte zhoršuje.

Sme zlodeji, ale máme srdce