Expertka na vyjednávanie: Bojíte sa požiadať šéfa o vyšší plat? Skúste povedať túto jednoduchú frázu

Alex Carterová je mediátorka, expertka na vyjednávania v OSN a profesorka z prestížnej právnickej školy Columbia Law School. Za posledných 20 rokov učila tisíce ľudí, ako vyjednávať a ako tieto techniky použiť aj v bežnom živote. Vo svojej nedávnej prednáške TEDx Talks prezradila, ako by zamestnanci mali vyjednávať o zvýšení platu. „Ide o jednu vyjednávaciu techniku, ktorú väčšina z nás nepoužíva,“ uviedla expertka.

Zvedaví ľudia zarábajú viac

„Pri rokovaniach získate oveľa viac kladením otázok ako argumentovaním,“ vysvetlila Carterová. Vypýtať si v práci viac peňazí je pre mnohých ľudí stresujúce, no výskumy ukazujú, že prekonanie strachu prináša svoje ovocie. Podľa prieskumu Fidelity z roku 2022 až 87 percent pracovníkov, ktorí rokovali o zvýšení platu, dostali aspoň niečo z toho, čo požadovali.

Prvý bod, na ktorý by ste mali pri vyjednávaní podľa Carterovej myslieť, je to, že vyjednávanie je konverzáciou, v ktorej by ste mali mať veci pod kontrolou. V druhom bode by ste nemali zabudnúť na to, že práve kladením otázok ste na ceste k úspechu. „Zvedaví ľudia zarábajú viac peňazí,“ uviedla Carterová, podľa ktorej je dôležité klásť tie správne otázky. „Sú to najmä otvorené otázky, ktoré odholia u druhého človeka jeho potreby, obavy a ciele. Veľa z nás v tomto nie je dobrá,“ priznala.

Stačí jedna fráza

Tá najlepšia otázka, ktorou si vypýtať vyšší plat, podľa Carterovej ani nekončí otáznikom. „Je to najzásadnejšia a najsilnejšia otázka v akomkoľvek vyjednávaní doma aj v práci,“ uviedla.