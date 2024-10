Mysleli si, že v Tatrách uvideli monštrum, nakoniec to bolo zrejme inak. Záver pátrania vás prekvapí

Užívali si výhľad na tatranské štíty a pod nohami sa im rozpínala hlboká priezračná voda, keď sa zrazu stalo niečo, čo zaujalo celé Slovensko. „Myslel som si, že zle vidím. Muselo to byť niečo veľmi veľké,“ uviedol horolezec Pavol na začiatku októbra s myšlienkou na veľkého bieleho tvora vo Veľkom Hincovom plese, ktorý vyrušil ich inak pokojnú horskú túru. Záhada je teraz, zdá sa, vyriešená.

Slovenská Lochnesská príšera?

Veľké Hincovo pleso je našou najväčšou a najhlbšou prírodnou nádržou. Rozpína sa vo Vysokých Tatrách, je hlboké až 54 metrov a jeho hladina býva v priemere až 270 dní v roku pokrytá ľadom. Pleso síce bolo umelo zarybnené pstruhmi, no prostredie v ňom je nehostinné a práve preto skúsenosť troch horolezcov všetkých prekvapila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/100044169532828/videos/949753030529579

„Potvrdili a doslova prisahali na to, že tam videli nejakého zvláštneho tvora, ako nejakú obrovskú rybu, ale nevedeli ju identifikovať,“ uviedol tatranský záchranár Jaroslav Švorc. „Ja tomu, že to títo chlapi videli, verím,“ doplnil ho pre STVR tamojší chatár Milan Štefánik.

Tvor, ktorý sa pred zrakmi partie horolezcov takmer vynoril nad hladinu, okamžite zaujal širokú verejnosť. Jedna z teórií hovorila o tom, že by to mohla byť vyza veľká, ktorá žije aj 120 rokov a býva osem metrov dlhá. Iní sa už tešili na to, že Slovensko bude mať príšeru podobnú tej z Lochnesského jazera v Škótsku a to aj napriek tomu, že ichtyológovia zo Správy TANAP-u všetky špekulácie odmietli, pretože v plese je príliš nehostinné prostredie.

Nečakané rozuzlenie