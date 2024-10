Mária Chreneková Pietrová je už mamou. Vysnívané bábätko prežije detstvo na zámku najbohatšieho Slováka

Svoju súkromie si vždy prísne stráži a rozhovory dáva médiám len výnimočne. Ako ale najnovšie zistil Plus JEDEN DEŇ, sympatická moderátorka Mária Chreneková Pietrová sa dočkala svojho vysnívaného dieťaťa. Bábätko sa narodilo do rodiny najbohatšieho Slováka, ktorý je moderátorkiným svokrom.

Najbohatší Slovák

Obľúbená markízáčka sa v roku 2013 tajne vydala za advokáta Tomáša Chreneka mladšieho, ktorý je synom miliardára. Tomáš Chrenek starší je českým podnikateľom slovenského pôvodu z Nitry, ktorého prezývajú „hutnícky kráľ“. Podniká aj v oblasti zdravotníctva, mediálneho biznisu a podľa nového rebríka najbohatších Slovákov Forbes sa prvýkrát ocitol na prvom mieste.

Chrenek nahradil na poste najbohatšieho Slováka dlhoročnú jednotku rebríčka Ivana Chrenka, ktorého prepad majetku mu v tohtoročnom rebríčku Forbesu priniesol umiestnenie až na štvrtom mieste. Forbes odhaduje Chrenekov majetok na dve miliardy eur, za čo môže najmä jeho zdravotnícka sieť Agel, ktorá má hodnotu zhruba 1,5 miliardy.

Život na zámku

Ako uviedol Plus SEDEM DNÍ, Tomáš Chrenek starší zbohatol počas divokej kupónovej privatizácie v 90. rokoch a neskôr uviedol, že na Slovensku by okrem nehnuteľností nemal do čoho investovať. Začiatkom milénia získal české občianstvo a jeho rodinným sídlom je už vyše 10 rokov zámok na okraji Prahy. Práve tam 61-ročný Chrenek žije aj so svojím synom advokátom Tomášom a jeho manželkou, moderátorkou Máriou.