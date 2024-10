Pred kariérou uprednostnila syna. Očarujúcej Esmeralde život uštedril niekoľko rán, takto vyzerá dnes

Príbeh nehasnúcej lásky medzi nevidiacou Esmeraldou a Josém kedysi so zatajeným dychom sledoval hádam každý, kto mal doma televíziu. V skutočnosti však mexická herečka Leticia Calderón musela v živote riešiť úplne iné veci. Aj napriek náročným situáciám a ťažkým obdobiam, ktorými si prešla, dnes už nosí úsmev na perách a po dlhšom čase, počas ktorého sa venovala rodine, je o nej znova počuť.

Syn bol prvoradý

Leticia sa odmalička túžila stať herečkou, ale po tom, ako si svoj veľký sen vďaka nezabudnuteľnej Esmeralde splnila, sa na čas stiahla z verejného priestoru. Dôvodom bol najmä jej syn Luciano, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom. V tom čase sa sústredila len na to, že chlapec žije a bije mu srdiečko.

„Bol to veľký šok, pretože som o tom nič nevedela. Po pôrode mi povedali, že má šelest na srdci a bojuje o život,“ spomína si herečka, ktorá sa, prirodzene, rozhodla na istý čas vzdať svojej kariéry a všetok čas venovať Lucianovi. Chvíľu jej trvalo, kým situáciu prijala, ale dnes má so svojim synom úžasný vzťah a to, že ho má, berie ako kompliment.

Ďalšia rana

„Ak by bol v každej rodine človek s Downovým syndrómom, tento svet by bol úžasným miestom,“ hrdo napísala k fotografii na sociálnej sieti poukazujúc na synovo čisté a empatické srdce. Po rozvode v roku 2010 však na výchovu Luciana a jeho brata Carla ostala sama.