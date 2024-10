Tieto tri veci by ste deťom nikdy nemali obliekať, prekvapuje fyzioterapeutka. V ich šatníku sú pritom bežné

S príchodom chladnejších dní má mnoho rodičov prirodzený sklon deti obliekať do teplých vrstiev, aby ich ochránili pred chladom. A to najmä ich nožičky. Aj keď im nechcú zle, fyzioterapeutka varuje pred troma obľúbenými kúskami, ktoré by sme deťom rozhodne nikdy nemali obliekať. Inak riskujeme ich zdravý vývin.

Bábätká potrebujú voľnosť

„Dajme voľnosť bábätkovským nožičkám,“ informuje fyzioterapeutka z tímu pohybového a poradenského centra FyzioMama v Trnave, ktoré edukuje rodičov v oblasti rozvoja kvalitného psychomotorického napredovania bábätka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/882209070015631

V jednom z najnovších videí na sociálnej sieti sa zamerali na kúsky, ktoré deťom na nohu rozhodne nepatria. Obmedzujú im totiž pohyblivosť chodidla, zhoršujú vnímanie jeho citlivosti, zhoršujú jeho viditeľnosť a obmedzujú tiež jeho termoreguláciu.

Reč je o tesných topánkach, ale aj o oblečení, ktoré mnohé mamičky poriadne zaskočilo. Bábätkám totiž na nohu nepatria ani tesné ponožky a dupačky. Bábätko si podľa slov fyzioterapeutky potrebuje chodidlá vidieť, cítiť, vnímať a posilňovať ich pohybom. To, žiaľ, v tesnom oblečení nie je poriadne možné a tak môžu vzniknúť rôzne problémy.

Ide od nôh najväčšia zima?

Video si v krátkom čase pozrelo množstvo ľudí a kým jedna časť rodičov s fyzioterapeutkou súhlasila, našli sa aj takí, ktorým táto informácia prišla ako nezmysel.

„Sranda je, že najrýchlejšie nachladnete od nôh," zamýšľala sa v komentároch Vanda, no aj tento starý mýtus fyzioterapeutka vyvrátila. „To je už vyvrátený mýtus. Nachladnutie je spôsobené vírusmi, nie tým, že máme bosé nohy. Dokonca ani studené ruky a nohy neznamenajú, že bábätku je zima," dodala.