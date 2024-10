V Amerike sa jej pýtali, či Slováci majú čo jesť. Jana Kolesárová zažila skutočnú lásku z Hollywoodu

To, aký majú dodnes vzťah s bývalým manželom, je pre mnohých obdivuhodné.

Fanúšikovia obdivujú jej talent, krásu, no aj spôsob, ako otvorene hovorí o láske a bolesti. Herečka Jana Kolesárová bola obyčajným dievčaťom z Košíc, no ako 22-ročná urobila radikálne rozhodnutie – všetko nechala tak a vydala sa za veľkú mláku. „Zamilovala som sa. Fatálne a osudovo, ako to v mojom živote býva,“ priznala obľúbená herečka, ktorá prežila lásku ako z Hollywoodu. Hoci sa po 18 rokoch manželstva s Bryanom rozišli, ich vzťah môže byť pre mnohých veľkou inšpiráciou. Jana Kolesárová ale priznáva, že zažila časy, kedy si siahla na dno.

Americký sen v Bratislave

Jana Kolesárová sa narodila a vyrastala v Košiciach, kde pretancovala a prespievala celé svoje detstvo. Prihlášku na strednú školu si podala na gymnázium, ale otec jej vnukol myšlienku, že by mala skúsiť talentové skúšky na umeleckú školu.

„V Košiciach otvorili na konzervatóriu muzikálový ročník, na skúšky som išla viac-menej zo zvedavosti. A zobrali ma. Mali sme skvelú pedagogičku Táňu Radevu, prebudila vo mne herecké túžby a ambície. Vďaka nej som pochopila, že toto je moja cesta. Vzdelávala nás nielen po hereckej stránke, ale aj po intelektuálnej. Dala nám naozaj veľa,“ spomínala v rozhovore pre Život Jana, ktorá po maturite skúsila bratislavskú Vysokú školu múzických umení a aj tam ju zobrali.

Po škole začala hosťovať v Astorke, na Novej scéne v Národnom divadle a ešte ako študentke jej ponúkal prácu Stano Štepka v Radošinskom naivnom divadle. Jana bola čerstvou dvadsiatničkou, pracovala v divadle, dabingu aj reklame, kúpila si byt a vyzeralo tom, že si žije svoj americký sen v Bratislave.

Láska z Hollywoodu

Všetko sa zmenilo v momente, keď spolu s dlhoročnou priateľkou a kolegyňou Danicou Jurčovou dostali šialený nápad. Herečky spolu s Ibim Maigom kedysi súťažili v adrenalínovej relácii Pevnosť Boyard a keď skončilo natáčanie, rozhodli sa, že pôjdu na dva mesiace do Ameriky. Práve tam ako 22-ročná spoznala svojho budúceho manžela. „Keby v mojom živote neexistoval Bryan, nikdy by mi nezišlo na um ísť do Hollywoodu a robiť si nejakú kariéru,“ priznala kedysi pre SME Janka, ktorá sa zamilovala na prvý pohľad.