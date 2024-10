Mala by sa upraviť, kritizujú ju Slovenky. Pamela Anderson hrdo vymenila diamanty za hlinu za nechtami

„Žena v rokoch by sa mala trocha upraviť. Aspoň špirála a líčka. Keby všetky ženy takto chodili, svet by bol fádny,“ píšu Slovenky pod najnovšími fotografiami Pamely Anderson, ktorá sa rozhodla prestať používať make-up. „Tak to je riadny skok k horšiemu,“ kritizujú hviezdu Pobrežnej hliadky, ktorá má pritom na svoje nové ja ten najlepší dôvod. Nová Pamela Anderson zmenila nielen svoj vzhľad, ale aj búrlivý život.

Nová životná éra

„Moja mama mi vždy hovorila, že v určitom okamihu svojho života nebudem chcieť nosiť na koži make-up, a mala pravdu. Niekedy sa človek musí kráse trochu postaviť,“ prezradila vo videu pre Vogue Pamela Anderson, ktorá sa na verejnosti bez make-upu ukázala prvýkrát v septembri 2023 na parížskom týždni módy. Niektorí ľudia ju kritizovali, že sa to k udalosti vôbec nehodí, iní ju zase chválili, že búra štandardy krásy.

„Bola som na parížskom týždni módy a povedala som si: ‚Nebudem sedieť tri hodiny v kozmetickom kresle. Idem do Louvru’,“ povedala vtedy. „Pripadala som si ako malé dieťa s pehavou tvárou a s veľkým, krásnym klobúkom od Vivienne Westwood. Bolo to také osviežujúce! Nemyslela som si, že by si to niekto vôbec všimol,“ priznala. No nielen, že si to ľudia všimli, ale vyvolalo to obrovskú diskusiu. Od ženy, ktorú desaťročia označovali za „sexbombu“, také vystúpenie na verejnosti nikto nečakal. Pamela k svojmu odvážnemu vystúpeniu ešte neskôr dodala, že to pre ňu znamenalo začiatok novej životnej éry.

Robí to pre seba

„Ísť s nenalíčenou tvárou bol začiatok toho, že som sa vzdala obrazu, ktorý o mne vždy mali. Čo to bolo za kreslenú postavičku, ktorú som vytvorila? Dobre, kedysi to bolo možno zábavné. Ale dnes už tou osobou nie som,“ povedala otvorene Pamela, ktorá sa od parížskeho týždňa módy neustále ukazuje na verejnosti bez make-upu a každý deň podľa jej slov odhaľuje nové vrstvy autentickosti a oslobodenia.

„Robím to pre seba. Môžem takto vyjsť z dverí? Áno, cítim sa dobre taká, aká som. Už nechcem hrať tie nablýskané hry,“ povedala Pamela, ktorá má jasný názor aj na kritiku, ktorá prichádza aj od Sloveniek.