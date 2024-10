Smiali sa mu, že skončí v base ako otec. 229-kilogramový Marián počas premien porazil svojich démonov

Keď mal štyri roky, zažil ranu, ktorá ho hlboko zasiahla. Svoj smútok začal Marián kompenzovať jedlom, čo bol zvyk, ktorého sa nedokázal zbaviť ani v dospelosti a jeho váha sa vyšplhala na 229 kilogramov. Extrémne premeny boli podľa jeho slov poslednou šancou, ako zabojovať o svoje šťastie a poraziť svojich démonov.

Otec skončil vo väzení

„Keď sa naši rozišli, ja som to niesol ťažko. Už vtedy som robil to, že som zajedal nejaký nepokoj alebo smútok,“ spomínal pred kamerami Marián na komplikované obdobie detstva, kedy ho opustil otec, ktorý nakoniec skončil na vyše 10 rokov vo väzení. Deti v škole sa mu smiali, že skončí ako otec, postupom času sa situácia len zhoršovala a neschopnosť komunikovať svoje pocity viedla k prejedaniu.

„Bolo to ťažké obdobie, nevedel som žiť, nevedel som sa o tom rozprávať, nevedel som nič, tak som jedol,“ priznal 25-ročný Marián, ktorého vychovala mama s babičkou. Keď jeho stará mama pred pár rokmi zomrela, jeho psychicky stav sa ešte zhoršil.

Šťastný nie som

„On je ťažký oriešok. Vidím, že sa snaží premôcť sám seba, no nemá to pod kontrolou,“ prezradila jeho mamina Michaela, ktorú mrzelo, že jej syna prestáva baviť život. „Šťastný určite nie som. Dá sa prežiť, dá sa byť normálny, dá sa zasmiať, ale šťastným nie ste,“ priznal sám Marián, ktorý sa prihlásil do Extrémnych premien najmä preto, aby sa zlepšilo jeho psychické zdravie. „To, čo som si celý život robil, to je zlé. Vnímam to ako sebapoškodzovanie – to, že sa nemám rád, to, že sa prejedám,“ priznal so slzami v očiach Marián, ktorý si počas roku premeny siahol na svoje dno. Trápiť sa musel nielen s extrémnou obezitou, ale aj s tým, ako nikdy nevedel pustiť svoje emócie von.