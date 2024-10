Hovorili, že nikdy nebude mať deti. Martine sa splnil veľký sen, radosť jej však prekazil verdikt lekárov

„Povedali mi, že nikdy nebudem mama – a potom po dlhých rokoch to prišlo. Tehotenský test pozitívny,“​ spomína si Martina na momenty, keď prežívala to najväčšie šťastie. Hoci vedela, že na výchovu vytúženého synčeka zostala sama, bez podpory partnera a rodiny, ktorú už niekoľko rokov nemá, svojmu chlapčekovi dávala všetko, čo potreboval. Až do momentu, keď rodinnú idylku narušila krutá diagnóza.

Okolie ju ubezpečovalo, že je všetko v poriadku

Keď sa Adamko narodil, bola šťastná, že má zdravého syna. „Rástol, menil sa mi pred očami a každý jeho pokrok mi robil veľkú radosť. Mesiace ubiehali a ja som si začala všímať, že je iný ako ostatné deti v našom okolí,“​ povzdychla si pre portál Donio Martina, ktorú okolie ubezpečovalo, že sa nemá báť, že je priskoro na akékoľvek závery.

Foto: Donio.sk

Mal zhruba štyri mesiace, keď jeho odlišnosť začala naberať konkrétne kontúry. „Začal krútiť ručičkami a nožičkami, prestal udržiavať očný kontakt, na meno reagoval sporadicky. Nezaujímal sa o svoje okolie ani o hračky,“​ opisuje mamička s tým, že príznaky neustále pribúdali. Postupne prestal používať aj tých pár slov, čo sa naučil a úplne stíchol. Začal chodiť po špičkách a jediná hra, ktorá ho zaujímala, bolo roztáčanie predmetov a pozorovanie, ako sa točia.

Podozrenie sa potvrdilo

„Nechcela som, aby boli moje podozrenia správne. Želala som si, aby mali pravdu všetci tí, podľa ktorých som preháňala. Kiežby to tak bolo,“ dodala so smútkom Martina, ktorej lekári o pár mesiacov Adamkovu diagnózu skutočne potvrdili – oneskorený vývin/regres reči, autistické črty v správaní.

Aj keď sa Martine v prvom momente zrútil svet, nevzdala sa a svojmu synčekovi túži zo všetkých síl pomôcť. „Má za sebou vyšetrenia u neurológa, ORL a logopéda. Pravidelne nás navštevujú pracovníčky z centra včasnej intervencie a všetci opakujú – Adamkovi pomôcť nevedia,“ dodala s tým, že nádej na lepšiu budúcnosť však predsa len existuje.

Posledná šanca