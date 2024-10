Rodičovstvo si plnými dúškami užíva. Dušan Cinkota prezradil, kto je u nich doma ten prísnejší

Nie je žiadnym tajomstvom, že manželka Dušana Cinkotu nosila pod srdcom ich syna Olega v čase, keď bol známy herec ešte vo väzení. Umelec aj po rokoch priznáva, že to pre jeho manželku nebolo ani zďaleka ľahké, keďže väčšinu tehotenstva strávila Zuzka sama. Aj to je napokon podľa jeho slov jeden z dôvodov, prečo v budúcnosti už ďalšie dieťa neplánujú.

Napriek tomu si však Dušan dnes rodičovstvo plnými dúškami užíva a zo synčeka sa veľmi teší. Aj keď ho, podobne ako iných rodičov, občas prepadnú pochybnosti, či je dobrým otcom. V rozhovore pre denník Nový Čas porozprával o Olegovi a prezradil aj to, kto je u nich doma ten prísnejší.

Foto: TASR - Dano Veselský

Žiadneho iného chlapa nechcela

Keď Dušana Cinkotu v roku 2012 pre drogy definitívne odsúdili na osem rokov nepodmienečne, jeho manželke Zuzke sa zrútil svet. „Keď vyniesli ten rozsudok, do poslednej chvíle som tomu neverila, verila som v to, že ho oslobodia, a keď to prišlo, zrútil sa mi svet, lebo som vedela, že nebude ďalšie ráno, keď sa zobudím vedľa neho,“ hovorila, no bola odhodlaná na herca počkať. Dušana totiž vždy považovala za svojho osudového muža, s ktorým túžila prežiť krásny, šťastný a dlhý život.

Niekedy o sebe pochybuje

Našťastie, všetko dobre dopadlo. Herec si síce za mrežami odsedel šesť rokov, no podarilo sa mu to, čo máloktorému väzňovi. S manželkou Zuzkou splodil prvého potomka, ktorý sa záhadne narodil len pár mesiacov po hercovom prepustení. Dnes si Dušan rodičovstvo užíva plnými dúškami a zo synčeka sa veľmi teší, aj keď ho, podobne ako iných rodičov, občas tiež prepadnú pochybnosti, či je dobrým otcom.