Konečne pochopil svoju mamu. Filip Tůma trávi teraz veľa času s deťmi, vystrájajú ako kedysi on

Nela Pocisková a Filip Tůma sú roky dôkazom toho, že aj v šoubiznise môže fungovať harmonický vzťah. Pár tvoria už viac ako dekádu a vychovávajú spolu dcérku Lianu a syna Hektora. Aj keď obaja majú obaja veľa pracovných povinností, v prvom rade sú milujúcimi a starostlivými rodičmi. V rozhovore pre denník Nový Čas známy herec najnovšie prezradil, či s Nelou uvažovali aj o treťom potomkovi a ako sa k tomuto nápadu stavia momentálne on sám.

Dobre si našla

Filip a Nela sa spoznali na pľaci počas natáčania seriálu Búrlivé víno, no nezamilovali sa do seba hneď. Láska prišla o čosi neskôr. Spočiatku si dvojica svoj vzťah pred verejnosťou strážila, časom sa však už skrývať nechceli a vzájomné city otvorene priznali. V súčasnosti sú spolu už viac ako desať rokov a niektorí ich vzťah nazývajú láskou bez papiera. Jediné, čo im totiž v tejto chvíli chýba, je svadba.

„Viem, aký je to človek a aké má srdiečko. Myslím, že som si dobre našla,“ poznamenala Nela pred časom v rozhovore pre denník Korzár. Známy a obľúbený pár sa síce ešte nestihol vziať, no obaja sú už roky zasnúbení a stali sa rodičmi dvoch krásnych detí. Spolu so synom Hektorom a dcérou Lianou tak už vytvorili šťastnú rodinku.

Úplne sa v nich vidí

Najnovšie viac času s deťmi trávi Filip, keďže Nela má povinnosti s novým albumom, ktorý jej nedávno vyšiel. „Ďalšie naše dieťa je Nelkin nový album. Tým, že teraz má naozaj veľmi veľa práce, tak sa striedame a s deťmi som často ja, takže predstava, že by bolo ešte jedno, je desivá,“ priznal známy herec.

No napriek tomu, že ratolesti mu trochu prerastajú cez hlavu a sú veľmi živé, on sa z nich úprimne teší. „Niekedy je človek iba policajt, ktorý ich neustále okrikuje, ale také je detstvo, úplne sa v nich vidím a už viem, čo moja mama myslela tým, keď povedala: ‚V živote ti nič zlé neprajem, iba také deti ako si ty‘,“ dodal so smiechom.