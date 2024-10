Z predstavy vzťahu sa jej chcelo vracať. Filmová Barbie našla šťastie a zmysel, aj keď sa tomu bránila

Keď začiatkom septembra predviedla Margot Robbie na červenom koberci oficiálne po prvýkrát svoje tehotenské bruško, fanúšikovia boli nadšení. Herečka, ktorá sa preslávila aj ako filmová Barbie, mala na premiére filmu My Old Ass v americkom Los Angeles oblečené sivé šaty a doprevádzal ju jej manžel Tom Ackerley. Šťastný pár sa onedlho dočká svojho prvého potomka, píše portál najmama.sk.

Z predstavy vzťahu sa jej chcelo zvracať

Margot Robbie a Tom Ackerley tvoria pár od roku 2016. No zoznámili sa už v roku 2013 pri natáčaní drámy Suite Française, filmu z obdobia francúzskej okupácie počas druhej svetovej vojny. Herečka tam stvárnila rolu Celine Joseph a Tom tu pracoval ako asistent réžie. Vtedy vraj medzi nimi preskočila povestná iskra.

Vzali sa potom o tri roky neskôr v decembri 2016 počas súkromného obradu v austrálskom Byron Bay. „Bývala som slobodná ako vták. Z predstavy vzťahu sa mi chcelo zvracať. A potom to na mňa tak prišlo. Boli sme dlho priatelia. Vždy som ho milovala, ale hovorila som si, že on by ma nikdy nemiloval. Nepokaz to, Margot! Nebuď hlúpa a nehovor mu, že ho máš rada. Potom sa to stalo, ja som to povedala a samozrejme sme spolu. Dáva to všetko zrazu zmysel, aký nikdy nič predtým nemalo,“ povedala herečka v jednom z rozhovorov.

Netlačte na pílu

V júli tohto roka sa potom na svetlo sveta dostala informácia, že herečka čaká bábätko. A hoci ju manželia oficiálne nepotvrdili, magazínu People to dosvedčilo viacero zdrojov. V roku 2019 tiež Margot Robbie priznala, že ju štvú otázky okolo jej materstva a toho, kedy bude mať dieťa.