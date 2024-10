Adela chce Maxíkovi dopriať výnimočnú škôlku. Každá rodina v nej platí len toľko, koľko si vie dovoliť

Neotvorí sa nebeská brána a nehrá anjelská hudba. Adela Vinczeová je mamou už takmer dva roky a o rodičovstve a jeho úskaliach hovorí úplne otvorene. Pri Maxovej výchove aj s manželom dbajú na rešpektujúcu výchovu, empatiu, no mnohé ich metódy výchovy fanúšikov prekvapili. Adela teraz prezradila, že aj škôlka, do ktorej by syna chceli dať, je netradičná.

Dodržiavajú presné postupy

Adele a Viktorovi rodičovstvo obrátilo život naruby, no novú etapu s Maxom si užívajú naplno. Vinczeovci prezradili, že so synom sa rozprávajú bilingválne – kým Adela sa s ním rozpráva po slovensky, Viktor výhrade po anglicky. „Mám presné postupy, ktoré dodržiavam. Už kvakoce, už sme pokročilá výuka,“ prezradil pre najmama.sk moderátor, ktorý vysvetlil, že ich syn takýto spôsob komunikácie berie úplne prirodzene.

„Určite by tej angličtine, v ktorej sa s ním rozprávam, pomohlo, keby som sa s mamou rozprával po anglicky tiež. Ale tam ešte nie sme. Keď sa rozprávam s mamou po slovensky, on tej slovenčine rozumie a nepovažuje to za problém,“ uviedol Viktor, ktorý prezradil, že Maxík angličtine nie len rozumie, ale sám používa cudzie slová. Keď si pýta jedlo, povie „food“ a keď by si dal vajíčka, povie „eggs“. „Adelka je maminka a ja som daddy,“ prezradil na sociálnych sieťach.

Škôlka výnimočnej Anny

Adela teraz pre Plusku uviedla, že ju vo výchove inšpiruje prístup „montessori“, ktorý sa zameriava na podporu samostatnosti, zvedavosti a individuálneho rozvoja detí skrz praktické aktivity. A takýto prístup by chceli raz dopriať Maxíkovi aj v škôlke. Adela priznala, že v hľadáčiku má škôlku, ktorá spĺňa všetky jej požiadavky.