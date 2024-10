Uniesli ho a na 70 rokov odlúčili od brata. Muža na poslednú chvíľu vypátrali vďaka nevinnej zábavke

Písal sa rok 1951 a Luis sa so svojim bratom Rogerom hral v jednom z kalifornských parkov. Bolo to krátko po tom, ako sa ich rodina presťahovala z Portorika do USA. Luis bol v tom čase malý chlapec, nehovoril dobre anglicky a tým pádom sa mu ani nezdalo zvláštne, keď sa mu po španielsky prihovorila cudzia pani. Jej úmysly však také čisté neboli.

Nikdy sa nevzdali

Žena mu sľúbila sladkosti, vylákala ho z parku, uniesla a na 70 rokov ho odtrhla od biologických príbuzných. Aj keď po chlapcovi pátrali vojaci, pobrežné stráže aj polícia a v meste nezostal kameň na kameni, nájsť sa ho nepodarilo. Keďže bol ešte dieťa, jeho spomienky na rodinu postupne vybledli a jediné, čo mu po nich ostalo, bol čudný pocit prázdnoty.

Jeho najbližší však nikdy neprestali dúfať, že sa dávno stratený chlapec nájde. Luisova mama sa celé dni modlila, aby sa vrátil domov, pravidelne sa informovala na polícii, či v jeho prípade nezistili nejaké nové skutočnosti. Luisov prípad však už dávno odložili a jeho mama vo veku 92 rokov zomrela.

Hneď mala jasno

„Vždy dúfala, že sa vráti domov,“ povedala pre L.A. Times Luisova neter Alida, ktorá sa tiež odmietala vzdať a nedávno po svojom ujovi začala znova pátrať, aj keď len nedopatrením. V roku 2020 si Alida dala spraviť test DNA a jeho výsledkom bola 22-percentná zhoda s mužom, ktorého dovtedy nepoznala. Rýchlo si však uvedomila, kto by to mohol byť.