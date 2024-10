Toto si do životopisu radšej nedávajte, odporúča odborníčka. Môžete si tak zvýšiť šance na pohovoroch

Nájsť si prácu môže byť niekedy poriadne náročné, ale aj zdĺhavé. Ak sa pýtate, prečo sa vám nedarí, odpoveď môže byť celkom jednoduchá. Mnoho zamestnávateľov či personalistov sa totiž zhodne na tom, že uchádzači robia veľa základných chýb, a to dokonca už pri písaní životopisu. Ako informuje Business Insider, existuje jedna vec, ktorú by ste doň určite dávať nemali.

Šokujúci životopis

Lindsay Mustainová, bývalá náborárka v spoločnostiach ako Comcast či Amazon, v rozhovore prezradila nielen to, ako prebiehali pohovory na základné funkcie, ale tiež to, s čím sa počas svojej praxe stretla. Dôraz kládla najmä na životopis, ktorý ju doslova šokoval.

Raz totiž narazila na dvojstranový životopis, ktorý bol na prvý pohľad štandardný a obsahoval predošlé pracovné skúsenosti. „ Úplne posledná stránka bol obrázok, plnohodnotný obrázok, ako drží brokovnicu,“ zaspomínala si na bizarný prípad. Začala preto uvažovať, prečo by si niekto myslel, že je to vhodná príloha do životopisu.

Túto položku vynechajte

Napokon uviedla, že pridávanie akejkoľvek fotografie nemusí byť vždy dobrý nápad. Podľa nej sa to hodí v prípade, ak sa človek uchádza o prácu v modelingu, v hereckom svete, alebo je realitný agent.

Obrázky v životopisoch totiž môžu viesť k nevedomej zaujatosti v procese prijímania zamestnancov, čo nemusí byť benefitom, práve naopak. V mnohých prípadoch je tak lepšie fotku nepridať, čo chráni uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou v dôsledku veku, váhy či farby pleti.