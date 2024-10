Život bez ucha má aj dve výhody. Mladá žena prekonala neférovú šikanu i depresie, pre ľudí má silný odkaz

Narodila sa s paralýzou ľavej strany tváre a len jedným zakrpateným uchom. Išlo o vrodenú vadu, v dôsledku ktorej má čiastočný problém zo sluchom a rozpráva mierne nakrivo. Pôvabná tmavovláska Brylie musela veľakrát v živote prekonať strach z toho, čo si o nej ľudia budú myslieť a hovoriť, keď si jej nedostatky všimnú. Dnes sa však už za svoj hendikep nehanbí a cez svoje sociálne siete a YouTube kanál podporuje ľudí v podobnej situácii, v akej je ona, aby sa nebáli vykročiť zo svojho tieňa.

Foto: Instagram @brylieallen

Niekedy je to bez ucha náročné, no Brylie sa snaží vždy vynájsť. Nemôže napríklad nosiť okuliare a počas pandémie covidu mala problém aj s nosením rúšok. S takýmto diskomfortom sa však dnes už vyrovnáva s úsmevom na tvári, čo dokazujú aj niektoré jej vtipné videá. Horšie to bolo v detstve a puberte.

Videami pomáha aj rozosmieva

Brylie sa totiž kvôli svojmu netradičnému vzhľadu často potýkala so šikanou. Deti v škole sa jej posmievali, v dôsledku čoho mávala silné úzkosti a depresie a svoje chýbajúce ucho sa snažila čo najprecíznejšie maskovať. „Posmievali sa mi za niečo, nad čím som nemala žiadnu kontrolu. Nie je to veľmi fér, však,“ konštatuje dnes už 23-ročná mamička. „No ja som nedovolila, aby ma to zastavilo,“ dodala v jednom zo svojich instagramových príspevkov.

Aj keď jej chýbajúce ucho a paralýza tváre niektoré situácie stále sťažuje a niekedy toho má už sama po krk, dnes sa s nimi vyrovnáva už lepšie ako kedysi. Neváhala preto a rozhodla sa s tými, čo to potrebujú, podeliť o silu, ktorú rokmi nadobudla. Barličku napokon našla predovšetkým v sociálnych sieťach, na ktoré tvorí pravidelne obsahy. Vo videách odpovedá zvedavcom na najrôznejšie otázky a otvorene hovorí, čo jej život s nezvyčajnou anomáliou prináša. Ak by ste si mysleli, že má len nevýhody, ste na omyle.