Iná žena by s ním nevydržala. Moderátor Telerána Marek Polomský našiel šťastie pri najväčšej kritičke

„Menej škriekajte, viac sa usmievajte,“ písali bez zábran fanúšikovia Telerána, keď sa na obrazovkách prvýkrát ukázala moderátorská dvojica Simona Ondrušková a Marek Polomský. Kým mnohých iných by drsná kritika odrovnala, pre Mareka to bola len ďalšia motivácia na to, aby sa zlepšil. Dlhoročný moderátor z Banskej Bystrice na takúto šancu čakal celý život a prijal ju aj napriek tomu, že musí vstávať o pol tretej ráno. Ten správny vietor do plachiet mu dala aj jeho manželka Lea, s ktorou je 15 rokov. „Poviem to takto: nie každá žena by so mnou vydržala,“ hovorí otvorene moderátor.

50 korún a teplá večera

Nebol triedny šašo, nevytŕčal z davu, no keď bol na hotelovej akadémii, učiteľka slovenčiny mu dala ponuku, aby moderoval v školskom rádiu. „Nebolo to tragické, ale nebolo to vysielateľné,“ zasmial sa v bystrickom FM rádiu, kde spomínal na svoje začiatky.

Netrvalo dlho a zo stredoškolského amatérskeho moderátora sa stával čoraz väčší profesionál, ktorý dostával svoje prvé honoráre. Začínal na 50 slovenských korunách a teplej večeri. „Vtedy mi došlo, že keď je niekto ochotný zaplatiť mi za to peniaze, možno by som sa raz mohol živiť tým, čo ma baví,“ vysvetľoval Marek.

Ku každej svojej „moderovačke“ začal pristupovať tak, že ak si ju raz všimne niekto z televízie, musí to robiť maximálne profesionálne. Pri moderovaní rôznych akcií sa ale nevyhol ani bizarným a vtipným situáciám.

Životná šanca

„Z toľkej kopy príhod vyberám staršiu pani, ktorej pri preberaní ceny z tomboly spadol na zem lístok a jej sa roztrhla sukňa na zadku. Ale úplne,“ zasmial sa rodený Bystričan, ktorý dlhé roky pracoval na tom, aby sa dostal medzi moderátorskú špičku.

Keď ho zavolali na kamerové skúšky na post moderátora Telerána, vedel, že je to jeho životná šanca. „Oslovili ma na základe moderovania súťaže krásy v televízii. Príležitosť prišla a som rád, že som nezaváhal. K tomuto momentu viedli všetky moje moderátorské aktivity,“ hovoril pre Plusku Marek. Nikdy nezabudne na ten pocit, keď mu povedali, že nahradí Romana Juraška a bude novou tvárou rannej šou.