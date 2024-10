Tieto štyri plemená psov začiatočníkom neodporúčam, varuje známy veterinár. Jeho zoznam vás prekvapí

Psy patria medzi najobľúbenejších domácich miláčikov a každý deň množstvo ľudí uvažuje nad tým, či si nejakého zaobstarajú. Práve im môže pomôcť video britského veterinára Bena, ktorého na TikToku sleduje viac ako 200-tisíc fanúšikov. Ben vo svojom príspevku hodnotí plemená, ktoré neodporúča niekomu, kto psa ešte nikdy nemal. „To neznamená, že nevedia byť dobrými domácimi miláčikmi, len nad tým treba viac premýšľať,“ ozrejmuje na sociálnej sieti.

Divákov taktiež upozornil, že jeho názory sú založené na deväťročnej praxi v ordinácii, počas ktorej stretol tisíce ľudí a ich psov. „Vziať si psa, či už z útulku alebo ako šteniatko, môže váš život veľmi obohatiť. Ale je to aj veľký záväzok a vyžaduje si čas na prispôsobenie sa, najmä ak nemáte žiadne predchádzajúce skúsenosti s vlastníctvom psa,“ vysvetľuje s tým, že niektoré z plemien sú pre ľudí väčšou výzvou ako iné. Netreba zdôrazňovať, že začiatočníci by sa mali vyhnúť bojovým a poľovným plemenám. Ben sa však podelil o zoznam štyroch, na ktorých by ste možno nepovedali, že nie sú pre začiatočníka práve najlepšou voľbou.

O ktoré plemená teda ide?

4. Border kólia

Prvým psom na jeho zozname je border kólia. „Týmto psom sa darí v pracovnom prostredí, ale umiestnite ich do obyčajného domova a môžu sa skutočne nudiť,“ vysvetľuje veterinár s tým, že border kólie sa môžu doma správať problémovo a prejavovať známky agresie, štekať či naháňať si chvost. Ak ste ešte nikdy nemali psa a naozaj neviete, čo od neho môžete očakávať, nemusí to dopadnúť dobre.

Foto: Freepik, @freepik

3. Bígl

Druhým plemenom na jeho zozname sa stal bígl. „Toto m ôže veľa ľudí prekvapiť, ale dôvod, prečo som ich do zoznamu zahrnul, je, že ide o pomerne náročné plemeno psov na výcvik. Majú tendenciu byť tvrdohlaví a ako poľovní psi sa riadia nosom, “ opisuje veterinár.

Foto: Freepik, @master1305