Ženy to majú podľa neho oveľa ťažšie. Robo Jakab otvorene opísal realitu mnohých manželstiev

„My sme obaja ohniví, Anička je temperamentná východniarka, ja som temperamentný polovičný Maďar,“ zasmial sa v podcaste rádia Melody Robo Jakab, ktorý so svojou manželkou Aničkou patria medzi najobľúbenejšie páry šoubiznisu. Herec otvorene priznal, že aj oni si vo vzťahu prešli ťažkou skúškou a že prežil časy, kedy svojej manželke vôbec nerozumel.

Bola to katastrofa

Keď sa v roku 2018 zobrali, Anička mala 26 rokov a Robo 42. Hereckí kolegovia prekvapili nielen sobášom, ale aj tým, keď sa tesne po sebe stali dvojnásobnými rodičmi. Dva roky po svadbe sa im narodila dcérka Agnes a o niekoľko mesiac prekvapili ďalším oznámením. „Srdečné pozdravy z prírody šeckým dobrým ľuďom! Nájdi štvrtého na fotke,“ napísali k fotografii, na ktorej mala Anička opäť tehotenské bruško. Narodením syna Ondreja sa v roku 2022 stali herci dvojnásobnými rodičmi. Jakabovci priznali, že deti ich vzťah poriadne preverili.

Najväčším kameňom úrazu bol podľa hercov nedostatok spánku a vyčerpanie. „Určite sú aj deti, ktoré spia ešte horšie. Ale aj Anička to mala ťažké. Naša dcérka nevedela zo začiatku spať, no a keď sú dvaja nevyspatí, to je zlé na nervový systém. To je katastrofa. Ženy si však musia dať od mužov pomôcť. Ja som sa snažil Aničke aj pomôcť, že ja teraz budem s malou, ale tam bolo zakaždým toľko „ale čo keď“, prečo to podľa žien nejde... Lenže to musí ísť bokom, lebo, keď sa niekto tri dni nevyspí, to je celé už na takej tenkej hrane,“ povedal Robo Jakab v podcaste rádio Melody, kde pomenoval realitu mnohých rodičov.

Urobil všetko a nestačilo to

„Snažil som sa zabezpečiť, aby boli základné veci doma, aby mali veci v chladničke, čo jesť, keď sa dalo a mal som čas, tak som kočíkoval, aby si aspoň počas toho oddýchla... No a každému jednému páru v tomto držím palce, pretože je to zásadné obdobie, je to zmena,“ popísal realitu, ktorá mnohých rodičov dokáže aj nadobro rozdeliť. Aj herec priznal, že prežili v manželstve ťažké časy, kedy svojej manželke nerozumel.