Evelyn posiela Slovákom silný odkaz: Snívam o láskavom Slovensku, kde sa k sebe ľudia správajú s úctou

Dvaja chalani, ktorí mali celý život pred sebou, len sedeli a pili limonádu, keď sa človek naplnený nenávisťou rozhodol všetko zmeniť. Juraj a Matúš sa pred dvomi rokmi stali obeťami brutálnej vraždy na Zámockej ulici v Teplárni a tento deň otriasol celým Slovenskom. „Sú to už dva roky od útoku na Zámockej, kde vyhasli dva mladé životy, napriek tomu sa situácia na Slovensku nezlepšila, priam naopak,“ povedala na sociálnych sieťach komička a moderátorka Eva „Evelyn“ Kramerová, ktorá poslala Slovákom veľmi silný odkaz.

Bojíme sa vecí, ktoré nepoznáme

„Mám taký sen. Je bizarné, že je to sen a že to nie je ešte realita, ale verím tomu, že keď si to budeme želať viacerí, tak sa to realitou čoskoro stane. Dúfajme,“ začala svoje rozprávanie Evelyn. „Snívam o tom, aby Slovensko bolo miestom, kde sa ľudia k sebe správajú láskavo a kde sa ľudia k sebe správajú s úctou. Želám si, aby Slovensko bolo miestom, kde sa nemusia báť ľudia len preto, že sú LGBTI+ osobami. Ja chcem žiť na mieste, kde sa nemusím báť o svojich kamarátov, či sú v poriadku,“ povedala otvorene komička, ktorá má z LGBTI+ komunity mnohých dobrých priateľov.

„Ja viem, že je zvláštna doba a veľa ľudí, ktorí možno nevidia do problematiky alebo nemajú skúsenosti s touto komunitou, sa iracionálne bojí. Veľakrát sa bojíme vecí, ktoré nepoznáme. Veľmi dúfam, že to na Slovensku spoločne dokážeme zmeniť. Toto je môj sen o láskavom Slovensku. Pre Juraja a Matúša,“ dodala Evelyn, ktorej desiatky ľudí v komentároch dali za pravdu.

Ži a nechaj žiť