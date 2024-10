Nechcela iného, aj keď bol vo väzení. Dušanovi Cinkotovi jeho Zuzka dôverovala za každých okolností

„Priatelia, ktorí ma majú radi a ktorých mám ja rád a ktorí má chápu a poznajú, vedia, že mám dobré srdce, že nie som zloduch.“ To sú slová Dušana Cinkotu, pri ktorom v tých najťažších časoch zostali stáť nielen praví priatelia, ale aj jeho manželka Zuzka, ktorá ho nikdy neopustila. Neodišla ani vtedy, keď jej z väzenia písal, nech si nájde niekoho iného. Mala na to svoje dôvody.

Prvá láska a veľký zápal pľúc

Na svoju prvú lásku si Dušan Cinkota, ktorý v nedeľu 13. októbra oslavuje 54. narodeniny, zaspomínal v Nočnej pyramíde, kde prezradil, že sa zamiloval už ako prváčik. S prvou frajerkou sa v zime korčuľovali na ľade, na ktorom sa prepadli a v obrovskej zime ho pochytil veľký stres.

„Podarilo sa mi prelakťovať a lámať ten ľad až na breh s veľkým krikom a s veľkým stresom. Bola z toho ešte väčšia láska a obrovský zápal pľúc,“ smial sa pri spomienkach Dušan Cinkota a priznal, že bol nespútaným dieťaťom, no zároveň trochu outsiderom, ktorý počúval vážnu hudbu a veľa čítal.

Vzťah prefetoval

Dušan Cinkota bol len mladým 20-ročným chlapcom, keď sa prvýkrát oženil s herečkou Vandou Turekovou. „Málo sme spolu chodili, rýchlo sa vzali a rýchlo rozišli. Bola som mladá a nezrelá. Keď som si uvedomila, že som zviazaná, vydatá a že by to malo byť navždy, zľakla som sa a ušla,“ smiala sa Vanda, ktorá sa s hercom rozviedla po dvoch mesiacoch. Bola to nakoniec až herečka Soňa Norisová, vďaka ktorej vyhľadal pomoc.

So Soňou začal tvoriť aj pár, no prišlo to v tom najťažšom životnom období. „Vzťah so Soničkou som prefetoval. Bola to úplne moja vina a nevedel som to riešiť ani vtedy a neviem to riešiť ani teraz. Sa to tak proste stalo a je mi to ľúto. Ten vzťah som zničil drogami,“ hovoril pre TV JOJ otvorene Dušan Cinkota.