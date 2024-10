Ublížili mu reči, že sa vykašľal na ženu a syna. Peter Nagy išiel do vzťahu vždy s tým, že to bude navždy

„Bez hitov spevák môže naťahovať svoju kariéru jedine tak, že víri zlatý prach v médiách. To sú tí ľudia, ktorí zo zúfalstva uverejňujú všetko o svojom súkromí, len aby sa niečo písalo.“ To sú slová, ktoré niekoľkokrát počas svojej 40-ročnej kariéry povedal Peter Nagy, ktorému jeho piesne ani po rokoch nejdú na nervy. Hovorí, že on ich stvoril a ony mu za to dali naspäť pekný život. Peter Nagy nie je len legendárnym spevákom, ale podľa jeho slov aj nevyliečiteľným romantikom, ktorý nevie žiť bez ženy. Nikdy však netvoril pár s kolegyňami zo šoubiznisu.

Primadonské obdobie

K hudbe ho spočiatku priviedol naivný sen a fotka speváka kapely The Purple, ktorý v jednej ruke držal gitaru a v druhej nádhernú ženu. „Toto je to povolanie, čo by som mal robiť,“ povedal si. Keď jeho kamaráti chodili na diskotéky, on sa ako samouk od 15 rokov učil hrať na gitaru a čítal poéziu. Ako 17-ročnému sa mu podarilo napísať dva texty pre Mariku Gombitovú, ktorá bola v tom čase najväčšou hviezdou.

„Ja som nemohol spať. To sa nedalo, keď chlapec z paneláku z Prešova dostal takúto ponuku,“ prezradil v relácii ON AIR Peter Nagy, ktorý onedlho dostal ďalšiu ponuku. Mal sa stať členom kapely MODUS, no keďže odtiaľ odišli Gombitová aj Miro Žbirka, rozhodol sa, že aj on to radšej skúsi sólo. S pesničkou Profesor Indigo bodoval na čele hitparády a odvtedy jeho sláva len stúpala.

„Mal som aj primadonské obdobie, potreboval som sa nabiť na hubu,“ povedal a priznal, že tých nabití v jeho kariére bolo niekoľko. „Robil som veľké chyby, zbytočné kompromisy a som rád, že sa mi aj napriek tomu podarilo nezmiznúť z tej scény. Veľa ľudí robí veľké chyby,“ hovoril Peter Nagy. V čase najväčšej sláve bol vraj pod tlakom absolútneho obdivu, ale aj nekompromisnej kritiky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931002695057240&set=pb.100044425539640.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Rozvod je bolestivá záležitosť

„Popularita je najkrajšia prostitútka na svete. Môžete ju obdivovať, ale nemôžete sa do nej zaľúbiť,“ smial sa. V skutočnom živote sa Peter Nagy zamiloval do prekladateľky Jany, ktorú si zobral za ženu.