Manžela našla v masovom hrobe. Mária Ďuríčková smútila až do konca života, no pred deťmi bola úplne iná

„Ak si niekto zamiluje knižku, ostane jej verný celý život.“ To sú slová Márie Ďuríčkovej, ktorej písanie kníh pre deti zachránilo život. Verila, že písanie je úkrytom pre raneného a ona sa po najväčšej strate v živote snažila ukryť v detských rozprávkach. Po tom, čo našla telo svojho milovaného manžela v masovom hrobe, sa detský svet pre ňu stal obrovskou útechou. Jej rozprávky poznáme takmer všetci, no jej životný príbeh je ešte zaujímavejší.

Mária Ďuríčková. Foto: TASR

Doma mali iba kalendár

V jej rodnom dome vo Zvolenskej Slatine žili podľa sedliackeho zvyku tri pokolenia – rodičia, deti a starí rodičia. „Pokladám si za veľké šťastie, že som rástla blízko starej mamy, lebo ona mala pre nás veľké porozumenie. No čo bolo najhlavnejšie, vedela rozprávať rozprávky. Mamka bola vychýrená speváčka a starká zas rozprávačka,“ hovorievala Mária Ďuríčková, ktorá sa narodila ako Mária Piecková.

Keď začala chodiť do školy, stala sa z nej vášnivá čitateľka, no neobišlo sa to bez prekážok. „Prvou prekážkou bol nedostatok kníh. Doma sme mali iba kalendár a ešte hádam Rinalda a sedem múdrych majstrov. Čítanku som vedela takmer naspamäť,“ vravela Mária. S rodičmi musela často pracovať na poli a tie dni, keď nemohla ísť do školy, boli pre ňu najhoršie. Najradšej sedela za knihami alebo pri nohách svojej starej mamy, ktorá pri pradení rozprávala tie najúžasnejšie príbehy.

Mladá Mária. Foto: Reprofoto RTVS - Ako ich nepoznáme - Mária Duríčková

Paniu doma chovať nebudem

„Sedeli sme s bratom pri jej nohách na stolčeku a dívali sme na ňu ako do otvoreného neba,“ spomínala v relácii Ako ich nepoznáme Mária, ktorej stará mama ukázala svet rozprávok. „Ona ožiarila rozprávkou moje detstvo, ba celý život,“ povedala.

Bola to práve jej babička, ktorá jej pomohla aj s nedostatkom kníh v domácnosti. Vždy odniekiaľ nosievala knihy. Mária ale mala pred sebou ďalšiu prekážku – otca, ktorý považoval čítanie za neužitočný spôsob zábavy a za leňošenie. Bol dokonca aj proti tomu, aby získala vyššie vzdelanie, hoci veľmi dobre videl, ako Mária miluje knihe a rada chodí do školy. On ale potreboval ďalší pár rúk na gazdovstvo. „Ja vo svojom dome paniu chovať nebudem a už o tom nechcem ani počuť,“ povedal jej.