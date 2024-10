Zo slávy mu hrablo, Vaculík ho držal na uzde. Sagvan Tofi zložil prekvapivú poklonu slovenským ženám

Osemdesiate roky priniesli vypchávky na pleciach, džínsy s vysokým pásom či pútavé účesy, ale aj legendárnu dvojicu - kamarátov do dažďa Sagvana Tofiho a Lukáša Vaculíka. V tom čase sa v bývalom Československu snáď nenašla osoba, ktorá by nezabudnuteľnú dvojicu nepoznala. Dievčatám sa z nich točila hlava a lístky do kín na filmy, v ktorých dvaja mladíci stvárnili hlavné postavy, bývali beznádejne vypredané.

Kým Vaculík bol braný ako ten slušnejší, Tofiho roky považovali za búrliváka a milovníka. Pri príležitosti svojej účasti na slovenskom koncerte speváčky Heleny Vondráčkovej Sagvan Tofi pre týždenník Život prezradil, aké je publikum na Slovensku a čo si myslí o slovenských ženách.

Lukáš ho držal na uzde

Sagvan a Lukáš chodili na to isté konzervatórium, no zoznámili sa až pri nakrúcaní filmu Vítr v kapse, v ktorom stvárnili ústredné postavy. Už prvý film, v ktorom si spolu zahrali, zaznamenal nevídaný úspech. A tak sa začala ich cesta, ktorá pokračovala veľkým filmovým hitom - snímkou Kamarát do dažďa.

Netrvalo dlho a dvaja mladíci si získali srdcia dievčat naprieč celým Československom. Baby ich milovali a kiná praskali vo švíkoch. „Lepšie je, keď si zažijete tú slávu v sedemnástich, keď sa stane niekto slávny v štyridsiatke, tak mu z toho prepne. Mne z toho aj hrablo. Lukáš ma držal na uzde,“ priznal Sagvan v talk šou Petra Marcina Neskoro večer. Obaja sú dodnes dobrými priateľmi a majú vynikajúci vzťah.

Ako je to so Slovenkami