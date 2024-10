Neboj sa, tu nezomrieme, sľuboval mu. David ako jediný prežil nehodu, pri ktorej odišiel najbohatší Čech

„Haló, Petře, my tady neumíráme! Pojď nám pomoct,“ kričal veľmi hlasno snoubordista David Horváth po tom, čo sa vrtuľník s výpravou českého miliardára Petra Kellnera na Aljaške zrútil k zemi. David bol zakliesnený pod troskami, no videl, že Peter sa dostal von, aby našiel satelitný telefón. „Neboj se, nezemřeme v těchto horách. Musí pro nás přijet do hodiny,“ upokojoval miliardára snoubordista, ktorý zostal vo vrtuľníku sám ďalších osem hodín. Ako jediný prežil. Po troch rokoch o tragédii prehovoril v relácii Českej televízie – 13. komnata.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/iveta.touslova/posts/pfbid02rMQ2HfRodidXwxhbU9LvXMNEvQCpSM4L34VZ9qV1XzMBUKV86hxgA2zcfRs6Bg5bl

Všetci sa usmievali

Pre partiu kamarátov a skúsených lyžiarov to mal byť skvelý zážitok. Na Aljašku prišli pre heliskiing, teda extrémny šport, pri ktorom sa lyžiar dostane na vrchol hory helikoptérou. „Bola to naozaj dobrá partia, celý deň sa všetci usmievali,“ zaspomínal si David, ktorý je bývalým reprezentantom v snoubordingu a po boku českého miliardára Petra Kellnera cestoval, aby našiel najlepšie snehové podmienky.

Skupina priateľov bola už na Aljaške niekoľkokrát, no podľa Davida začali v ten deň s heliskiingom neskoro. Pilot sa pokúsil pristáť na horskom hrebeni, no prvýkrát sa mu to nepodarilo. Pri druhom pokuse vrtuľník pohltila hmla, stroj narazil do hory a zvalil sa po svahu nadol.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=3029822624008499&set=bc.AbrFB1kn71EwimH0I2f5FtFM2qqmqATUPrKTfOjThkyOgbyFUA5CzScs0ICjrhV5fQW2vPTX0qH6xHzlk-xrSOoQfqaVnDkcdHqQBwEGswHHB2zC5Az-ufFS9_T5LBCMg6NffQufqRvD-JF9rHno7HDX&opaqueCursor=AbqbZDTYAOxhN-eLnaJXMrcWDhgRl0XHkjbWsghUf9agt66gaCkNdlM7YW9cXsE0d9eCX-mAGr6bqetXsrE6Ao_H7C2RZVYr2F4H46YlfYeqtdKb9ePy_VKIZ3TU38q9utzGg2aSLqVxwDcmevAEl0LIM8MBHqZkyjSOsF0HvNW5YWyWi5MzWx1GbD2tHmIaZTD5JJe452p72Zw6RKqT8w9vETla7WzQj5IgLE_xtwfhYGppU2uQBzGkEcV_ui_fw17U459iAiUn8dQug9OE_TmkX6gJEyb2gYiy9ENpZV16ji-MwO4YdH7Bg2WCeal8Trdr7tOxhoJI8cuRgCzBC_ffjnQ3U9CPROF04hxWL6P88sInM5acyGxTRvIxrghl2Dqgo9XhbsOpuKXHbwczJc9LjdMFVZsgQqFyp0E995ToJ8xC6d24MLuXghNhBlm3W3CJZNIAe98jFWDsYDwkizeYdgbG3Ktm7tNhNQ2vcf3yBjOl-WrSE5XmBGZq5rSmv18cRVQU1rUfWiirdoF5xnGGGXZsXnb2DLwU90A9cn4vqKbdAfqhRmLw7XMiEv0EOsQ5hH-tUoibxUyox7m51wgoZ0jZmFexuv1dap3b2rLMIjFH4k9vRVXi32uz5EEaHok

Paralyzoval ho šok

„Len preto, že sme škrtli kúsok skaly, sme sa zrútili veľmi veľa metrov dole a takmer všetci sme tam umreli. Teda okrem mňa,“ povedal v 13. komnate David, ktorý ostal zakliesnený vnútri helikoptéry, respektíve v tom, čo z nej zostalo. Miliardár Petr Kellner podľa neho nehodu prežil, videl, ako sa pohybuje mimo vrtuľníku, kde sa snažil nájsť satelitný telefón, aby privolal pomoc.

David sa ho snažil upokojiť a sľuboval mu, že v tých horách nezomrú, ale prosil ho, aby mu prišiel pomôcť dostať sa von. Okrem toho David počul, ako ich ďalší priateľ spod trosiek helikoptéry klope prsteňom o plechy, aby mu pomohli. Petr Kellner sa priblížil k Davidovi asi na desať metrov a potom ho stratil z dohľadu. Podľa snoubordistu Petra jednoducho paralyzoval šok.