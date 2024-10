Začali mu tiecť slzy, aj keď už bol v nebi. Katka Feldeková mala v Richardovi bezchybného muža

„Bol to najúžasnejší človek, akého som mohla v živote stretnúť. Naozaj bezchybný. Som vďačná, že som s ním mohla byť, že si ma zobral za ženu.“ To sú silné slová, ktoré venovala Katarína Šimurková Feldeková len pár hodín po tom, čo nečakane a náhle prišla o svojho manžela Richarda. Umelkyňa otvorene hovorí, že cíti obrovský žiaľ, no nechce, aby jej život skončil a nechcel by to podľa jej slov ani jej manžel. Katka si musela v živote preskákať momentmi, ktoré z nej urobili jednu z najsilnejších žien, aké človek môže poznať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10232846274084948&set=pb.1406955591.-2207520000&type=3

Najmladšia z piatich

Katkin otec Ľubomír Feldek bol jedináčikom, a preto túžil po vlastnej veľkej rodine. „Dnes, keď už všetko prehrmelo a nič nehrozí, sa mi priznal, že preto máme tak veľa detí, lebo v kritickom veku chcel, aby som bola stále tehotná, aby som mu náhodou nezahla,“ smiala sa mama Oľga Feldeková, ktorá s humorom dodáva, že mať päť detí nebolo až tak veľa.

„Mária Terézia ich mala šestnásť. Je pravda, že ona mala aj veľa sluhov, ale zase nemala automatickú práčku,“ dodala. Katka vyrástla ako najmladšie z piatich detí v rodine dvoch slávnych rodičov a mama Oľga o nej hovorila ako o zázračnom dieťati. Nielenže vždy stála pri svojich rodičoch, ale prekonala veci, ktoré by zvládol len málokto.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232648641386339&set=ecnf.1469503228

V kóme videla tunel

Ako 13-ročnej jej diagnostikovali ťažkú cukrovku, pre ktorú skončila až v kóme. „Kóma je jeden krásny zážitok, musím povedať. Videla som krásny tunel so svetlom a na opačnej strane som videla seba a mamu ako plače,“ spomínala si v podcaste Ľudskosť na moment, keď sa rozhodovala, či ísť za svetlom alebo nie. Mala pocit, že ak by išla, už ju nič zlé nečaká.

Z kómy sa po dvoch dňoch Katka prebrala a cukrovka sa stala súčasťou jej života. Keď išla študovať na konzervatórium herectvo, jej diabetologička ju upozorňovala, že takéto bohémske povolanie nie je pre diabetika vhodné. „Mala pravdu,“ priznala pre Hospodárske noviny Katka, ktorá sa nakoniec po narodení dcérky zamestnala v realitnej spoločnosti. Do firmy ju prijali, hoci si vymyslela kompletne celý životopis.

„Kamarátka mi poradila, aby som do životopisu napísala, že pracujem s excelom a wordom. Nevedela som, čo to znamená. Myslela som si, že excel je niečo excelentné a word je niečo svetové,“ povedala s humorom Katarína, ktorá netušila, že v novej práci si siahne na dno. Tam začal jej život s bipolárnou afektívnou poruchou, známou aj ako mániodepresia.