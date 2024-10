Slobodné mamičky sú pre ňu hrdinky. Eva Cifrová zložila poklonu ženám, ktoré vychovávajú dieťa samy

Kedysi sa starala len o seba a fyzický vzhľad bol pre ňu všetkým. To sa však zmenilo po narodení dcérky, ktorú Eva Cifrová spolu s partnerom Lukášom privítala na svete vlani v auguste. Dnes už vie, že materstvo je síce krásna vec, ale občas aj veľmi náročná. V šou Socky s Leou rádia Europa 2 porozprávala, ako to s dcérkou doma zvládajú a prečo obdivuje slobodné mamičky.

Nie je to jednoduché

Eva Cifrová je verejnosti známa najmä ako modelka a playmate, ktorá sa objavila na titulných stránkach pánskych magazínov. Vždy si dala na sebe záležať a o svoj fyzický vzhľad, ktorý ju živil, sa príkladne starala. Po tom, čo podstúpila umelé oplodnenie a vlani v auguste porodila dcérku Elayu, jej hodnotový rebríček sa podstatne zmenil.

Dnes sa stará predovšetkým o maličkú a v rozhovore pre týždenník Život priznala, že materstvo je síce krásna vec, ale je to aj extrémny „záhul“. „Myslím si, že príde obdobie, kedy mi bude chýbať, keď bola maličká, ako ma potrebovala najviac na svete. Pretože ako čítam od ostatných mamičiek, keď im detičky povyrastú, tak s láskou spomínajú na toto obdobie. Ja sa snažím užívať si to, aj keď je to extrémna nevyspatosť a vyčerpanosť. To dieťa je v podstate malý terorista, ktorý vás týra,“ zavtipkovala modelka.

Sú pre ňu hrdinky

Doma sú na dcérku traja, keďže Eve a partnerovi Lukášovi chodí so starostlivosťou o Elayu pomáhať aj Evina mama. No aj tak to občas býva podľa jej slov náročné. „Odvtedy, čo mám dieťa, mám neuveriteľnú úctu k slobodným matkám. To sú pre mňa hrdinky,“ vraví s obdivom.

„My sme dvaja na dieťa a to máme náročné dieťa. Nemám dieťa, ktorá sa samo pohrá, to také neexistuje u nás. A neviem si predstaviť, že takéto dieťa má slobodná mamička. A to k nám chodí pomáhať aj mama, my musíme byť traja na ňu. Pre psychické zdravie. Ja milujem variť, ja som varievala každý deň, ani si nepamätám, kedy som naposledy varila, lebo to sa nedá pri tom dieťati, my si odkrojíme chleba a nemáme ho čas zjesť,“ opisuje Eva Cifrová, ako si zvyká na život mamičky.