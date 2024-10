Dvadsaťroční mladíci a ženy pred štyridsiatkou. Nový trend je falošný a urážlivý, upozorňujú ľudia

V jeden deň je to „rizz“, inokedy „cap“, „slay“, či „drip“. Slovnej zásobe mladých ľudí je v mnohých prípadoch len veľmi ťažké porozumieť a to najmä vtedy, ak sa s nimi človek nestretáva každodenne. Nie sú to však len staršie generácie, ktoré majú s novými pojmami problém, aj ich samotní užívatelia sa niekedy v množstve neustále pribúdajúcich slov strácajú. Podľa portálu LADbible neexistuje rýchlejší spôsob, vďaka ktorému sa budete cítiť staro, ako ponoriť sa do sveta internetového slangu generácie Z.

Vznikol z ničoho

Najnovšie do množiny komplikovaných výrazov pribudol jeden nový. „H agmaxxing “ má označovať nový trend, vzťahy s veľkým vekovým rozdielom medzi mladými mužmi okolo dvadsiatky a staršími ženami z generácie mileniálov, ktoré majú pred štyridsiatkou. Pôvod tohto „trendu" je viac než otázny a navyše, ide o urážlivú vec, upozorňujú viacerí.

Pojem h agmaxxing sa p rvýkrát začal šíriť po sociálnych sieťach v momente, kedy jeden z používateľov sociálnych sietí zdieľal článok zobrazujúci dve siluety. Muž v tomto príspevku mal 20 rokov a žena stojaca oproti nemu 37 rokov. Reakcie na tento obrázok na seba nenechali dlho čakať a ľudia v komentároch pod ním začali upozorňovať na jeho nekorektnosť.

Urážlivý podtón

„Najotrasnejší výraz, aký som kedy počul,“ reagoval jeden z komentujúcich. „Toto sa dialo počas pádu Ríma,“ doplnil ho ďalší používateľ narážajúc na to, že spoločnosť vôbec nenapreduje, práve naopak.