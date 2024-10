Vysoký fešák po mame. Paľo Habera sa podelil o fotky so synom a fanúšikovia sa zhodli na jednej veci

„Asi najviac si na ňom cením to, že je správny chlap, ktorý sa dokáže postarať o mňa aj o rodinu a zároveň je vnútri citlivý. A nič podstatne zlého som na Paľovi zatiaľ nenašla,“ hovorila v roku 2000 Daniela Peštová krátko po tom, čo sa dala dohromady s Paľom Haberom. Obľúbená dvojica otvorene hovorí nielen o svojom vzťahu, ale aj o rodičovstve ich dvoch spoločných detí, 22-ročnej dcéry Elly a 15-ročného syna Paula Henryho. Práve so synom si teraz spevák užil výlet v Ríme a fanúšikovia po vzhliadnutí fotografií sa zhodujú na jednom – že Paul sa „pomamil“.

Aby deti neboli rozmaznané

Habera a Peštová sa zhodujú v tom, že ich vzťah je založený na tolerancii a láske a to sa snažia učiť aj ich deti. Výchova u nich doma vraj vyzerá ako v mnohých iných rodinách, väčšina dnešných detí je podľa nich rozmaznaná a iné to nie je ani u nich.

„Naše deti sú rozmaznané ako väčšina moderných detí. Pretože my sme v dvanástich nemali tablet a také tie veci. Z toho hľadiska si myslím, že sú moje deti rozmaznané, no nie tým spôsobom, že by si veci vydupávali. Keď moje dieťa začalo mať v obchode tendenciu ‚To chcem!‘, tak som nemala problém nechať ho váľať sa po zemi, až sa upokojilo. Nie som rodič, ktorý by uhol len preto, aby ľudia nepovedali, že mi tu kričí dieťa. Je to taký môj postup, ako ich nemať rozmaznané,“ vysvetlila pre portál idnes.cz Peštová, pre ktorú je rodina prioritou.

Vysoký fešák po mame

„Rodičovstvo je tá najúžasnejšia a zároveň najnáročnejšia práca všetkých čias! Niekedy mám pocit, že toho robím príliš veľa, inokedy sa sama seba pýtam, či robím alebo či som urobila dosť. Nik vám nedá návod, ako byť rodičom a i s najlepšími úmyslami sa chybám asi úplne vyhnúť nedá. Ja len dúfam, že som to až tak nepokazila,“ napísala na sociálne siete modelka, ktorá sa pravidelne delí o fotografie so svojimi deťmi a rovnako to robí aj Paľo Habera. Keď teraz ukázal spoločné fotografie s 15-ročným synom Paulom Henrym, fanúšikovia sa nezdržali komentárov.