Keď odhalila veľké tajomstvo, jej otec všetkých pobavil. Petra Blesáková sa pochválila krásnou novinkou

Po tom, ako vlani povedala Petra Blesáková áno bankárovi Matejovi, má v živote ďalšiu krásnu novinku. Pod srdcom nosí dieťatko a tak sa ich rodinka onedlho rozrastie o ďalšieho člena. Tajomstvo odhalila známa herečka spolu s manželom na sociálnej sieti a nezabudla ani na vtipnú reakciu jej otca.

Zaujal ju humorom

Petra Blesáková, ktorá sa televíznym divákom vryla do pamäte najmä ako seriálová manželka mafiána Masláka v seriáli Panelák, je už niekoľko rokov šťastne zadaná. Svoju osudovú lásku stretla na mieste, na ktorom by to asi nečakala. O dva roky mladší Matej bol jej osobným bankárom, ku ktorému raz za čas zašla riešiť svoje finančné záležitosti.

On zas často navštevoval aj divadlo. „Zaujal ma najmä humorom. Prišla som riešiť niečo do banky, na hlave som mala menší úraz, takú jazvičku, tak sa ma opýtal, či v divadle skúšame Harryho Pottera. Týmto ma zaujal, lebo Pottera mám veľmi rada,“ prezradila umelkyňa so smiechom v rozhovore pre Plus Jeden Deň.

Rodina, kde prevládajú ženy

Vlani svoj vzťah spečatili aj pred oltárom a zdá sa, že známa herečka má v živote ďalšiu krásnu novinku. Sladké tajomstvo odhalila spolu s manželom na sociálnej sieti, keď sa pochválila, že pod srdcom nosí dieťatko.

Ich rodinka sa tak onedlho rozrastie o dievčatko. „Na záver výraz otca troch dcér, v rodine, kde prevládajú ženy,“ napísala Petra so smiechom k videu, na ktorom jej otec vystrúhal bláznivý výraz, keď sa dozvedel, že to bude opäť „baba“.