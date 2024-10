Jeho michelinské francúzske zemiaky zasýtia každého. Šéfkuchár Paulus klasický recept ešte vylepšil

Ak by ste si vo Francúzsku vypýtali „francúzske zemiaky“ tak, ako ich poznáme my, pravdepodobne by na vás pozerali veľmi zvláštne. Najviac sa na ne podobajú francúzske zapekané zemiaky s názvom „tartiflette“, no klobásku alebo vajíčko by ste v nich hľadali márne. V slovenských a českých domácnostiach sú však stálicou. O svoj recept na tento rýchly pokrm sa podelil aj michelinský šéfkuchár Roman Paulus, ktorý dodal zemiakom ten správny francúzsky šmrnc.

Nebáť sa kombinovať

Naša verzia s údeninami, vajíčkom a smotanou údajne dostala pomenovanie po francúzskom kráľovi Ľudovítovi XIV. Ten bol vraj prvým Európanom, ktorý zemiaky po privezení z Ameriky ochutnal. Novým kombináciám surovín a chutí sa však podľa slov Romana Paulusa netreba vyhýbať ani dnes.

„Keď prídeme do nejakej francúzskej kuchyne, tak ovocie a mäso je bežná kombinácia. Keď budete robiť diviačie na slivkách, nikoho to nepohorší,“ povzbudzuje v rozhovore pre PrahaIN. Aj pri príprave jeho verzie francúzskych zemiakov prichádza s postupom, ktorý vás prekvapí.

Podľa Paulusa sú francúzske zemiaky skvelým tipom na večeru či na sobotný obed a recept bude vyhovovať každému, kto vyhľadáva sýte jedlá. „Hoci vo svojom názve majú Francúzsko, v českej kuchyni sú ako doma. Určite vyskúšajte, sú skvelé,“ sľubuje šéfkuchár.

Francúzske zemiaky Romana Paulusa: