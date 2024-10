Na svete je ich iba zopár. Objavili sa unikátne mince z Československa, ktoré majú neuveriteľnú hodnotu

Ak by ste si ich chceli kúpiť, budete musieť poriadne siahnuť do peňaženky.

Viete si predstaviť, že by ste vlastnili mincu v hodnote takmer 4-tisíc eur? Niečím podobným sa môže pochváliť zberateľ, ktorý predáva dve unikátne československé mince z 20. rokov minulého storočia. Ak by ste si ich chceli kúpiť, budete musieť poriadne siahnuť do peňaženky.

Podľa portálu tn.cz smerujú do aukcie kusy zo skúšobných razení drobných mincí po prvej svetovej vojne, keď sa premýšľalo nad zmenou meny. „Skúšobných razení bolo veľmi málo, iba jednotky kusov. Niektoré z nich boli zničené, ale iné zostali v archívoch Mincovne Kremnica,“ vysvetľuje pre portál Ladislav Málek, majiteľ Galerie Goltzova tvrz, ktorá dražbu usporadúva.

Foto: galeriegoltzovatvrz.cz

Podobne ako pri známkach, keď sa dostali von chybné výtlačky, aj tieto kusy sa dostali von nejakým nelegálnym spôsobom. „Skúšobné razenia sú obrovskou zberateľskou raritou, sú veľmi vzácne,“ dodáva Málek. Obe mince z roku 1920 majú vyvolávaciu cenu 100-tisíc korún (približne 3940 eur, pozn. redakcie).

Nenápadne vyzerajúce mince nevážia ani päť gramov. Na prednej strane mince nájdete vyobrazenú cukrovú repu, na tej zadnej kosák, obilný klas a lipové listy. V aukcii sa však nájdu aj ďalšie zaujímavé kúsky - napríklad veľmi vzácny trojdukát Rudolfa II. z roku 1605, z ktorého kvôli nedostatku zlata v Prahe vyrazili iba niekoľko kusov

Vzácny trojdukát. Foto: galeriegoltzovatvrz.cz

Za tento výnimočný kúsok potenciálny záujemca zaplatí minimálne 1 350 000 korún (53-tisíc eur).