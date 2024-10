Staroba je hnusná, ale dá sa prežiť. Boris Filan tajomstvo svojho šťastia objavil na nečakanom mieste

Pred niekoľkými týždňami oslávil krásnych 75 rokov, no on sa počas dna cíti na rôzny vek. Spisovateľ a textár Boris Filan je v poslednej dobe omnoho šťastnejší, za čo môže aj to, že vyriešil dlhodobý zdravotný problém. Vášnivý cestovateľ si aj vďaka tomu môže opäť vychutnávať dobré veci a zároveň objavil sídlo svojej radosti.

Budí sa ako 35-ročný

Ako prezradil v rozhlasovej relácii Dobré ráno, cez deň nemá stále rovnaký vek. „Budím sa 35-ročný, píšem 40-ročný, popoludní mám tak medzi 60 a 100 rokmi. Keď čítam dobrú knihu, mám znovu 20 rokov. Čo sa týka narábania s peniazmi, tak som ako dieťa. Pri obchodoch som úplný idiot a tých 75 mi iba niekto občas pripomenie a ja sa obzriem, že hovoria o niekom inom,“ vraví so smiechom Boris Filan.

Boris Filan v roku 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian

Vyšší vek v niektorých veciach berie ako výhodu. „Pekné na takom vyššom veku je to, že človek sa zbaví niektorých zbytočností. Prestal som fajčiť, 15 rokov nepijem alkoholu a nekupujem si zbytočnosti, nemám také nutkania. Povedal by som to takto: staroba je hnusná, ale dá sa prežiť,“ smeje sa umelec.

Sídlo radosti? Je v kolene

Spomína však aj na veľké zdravotné problémy, ktoré sa spájali s kolenom. Aby sa mu uľavilo, rozhodol sa, že pôjde pod nôž, aby mu koleno vymenili. „To bola kombinácia basketbalových a artrotických problémov a trvalo to strašne dlho,“ prezradil Boris Filan, ktorého to vraj viac bolelo, keď nechodil.

Foto: Profimedia

Čas vraj pracoval proti nemu, čo sa po operácii zmenilo. „Vo chvíli, keď mi koleno vymenili, čas pracuje pre mňa. Úplne sa mi vymenili nálady. Teším sa na cestovanie, teším sa na dobré knižky, teším sa na dobré reštaurácie... Nevedel som, že sídlo mojej radosti je v kolene,“ usmieva sa.