Zúfalý syn sa nevedel dovolať svojej mame. Starenku zo Záhoria zachránil verný psík a dvojica hrdinov

Situáciu, ktorú zažila seniorka zo Záhoria, mnohí považujú za svoju nočnú moru. Pani totiž doma spadla, no nevedela sa postaviť a zavolať si pomoc. Našťastie, myslel na ňu jej starostlivý syn, vďaka ktorému má príbeh šťastný koniec.

Ako informujú strážcovia zákona, obrátil sa na nich zúfalý muž, ktorý sa niekoľko hodín nevedel telefonicky spojiť so svojou mamou a dostal o ňu strach. „Policajná hliadka dorazila do obce Popudinské Močidľany do niekoľkých minút a začali preverovať situáciu,“ píšu policajti na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/pfbid02AGe9f177kZvV4sYZPAme1NHEt7RueVt9XNkNLZbQq8n2KyMdmqGr54GMd2TnsXsZl

Policajti Ján a Timotej skúšali klopať na vstupnú bránu rodinného domu, keď zrazu začuli volanie o pomoc. Jeden člen hliadky z dôvodu obavy o život a zdravie ženy preskočil plot a vošiel do domu, kde ho čakal nepríjemný pohľad. Uvidel seniorku ležiacu na zemi, ktorú strážil jej verný psík.

Všetko ale dopadlo dobre. „Policajt pani začal poskytovať predlekársku prvú pomoc a uložil ju do stabilizovanej polohy. Medzitým privolal kolegu, ktorý vyrozumel RZP. Žena policajtom povedala, že spadla a nedokázala sa postaviť ani si privolať pomoc,“ vysvetlila polícia, ktorá kolegom poďakovala za vynikajúcu prácu a pani želá skoré uzdravenie.